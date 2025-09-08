ПриватБанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:11
Приват обнулив кредитний ліміт, картку треба погасити щоб на відсотки не влетіти чи можна почекати з цим до завершення пільгового періоду?
Boundless
Повідомлень: 2315
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 147 раз.
Профіль
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:18
Boundless написав:
можна почекати з цим до завершення пільгового періоду?
можна
chipmunk
Повідомлень: 9059
З нами з: 15.04.09
Подякував: 572 раз.
Подякували: 590 раз.
Профіль
Додано: Пон 08 вер, 2025 00:48
чи є якийсь вихід з прівата окрім 0.5 та довгого депозиту + кеш? можна в лс
gonzo
Повідомлень: 359
З нами з: 05.01.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 36 раз.
Профіль
Додано: Пон 08 вер, 2025 11:47
gonzo написав:
чи є якийсь вихід з прівата окрім 0.5 та довгого депозиту + кеш? можна в лс
0.5%, але макс 50 грн
Наприклад, на 50К це вже 0.1%
А довгого депо -- це 1 міс
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6673
З нами з: 05.05.21
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1324 раз.
Профіль
4
1
1
11
Додано: Пон 08 вер, 2025 11:54
Amethyst написав: gonzo написав:
чи є якийсь вихід з прівата окрім 0.5 та довгого депозиту + кеш? можна в лс
0.5%, але макс 50 грн
Наприклад, на 50К це вже 0.1%
А довгого депо -- це 1 міс
це на iban платіж максимум 50грн? не побачив обмеження в тарифах
gonzo
Повідомлень: 359
З нами з: 05.01.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 36 раз.
Профіль
Додано: Пон 08 вер, 2025 14:07
gonzo написав:
це на iban платіж максимум 50грн? не побачив обмеження в тарифах
Увидеть его не сложно
, но Приват почему-то думает, что оно на нолик больше:
Переказ коштів на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку:
через Приват24/автоплатежем або в разі переказу коштів клієнта у випадку припинення ділових відносин – 0,5% (min 5 грн, max 500 грн)
Нужно ему написать, что на сайте ошибка
moveton
Повідомлень: 5898
З нами з: 23.03.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 724 раз.
Профіль
2
6
Додано: Пон 08 вер, 2025 14:45
moveton написав: gonzo написав:
це на iban платіж максимум 50грн? не побачив обмеження в тарифах
Увидеть его не сложно
, но Приват почему-то думает, что оно на нолик больше:
Переказ коштів на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку:
через Приват24/автоплатежем або в разі переказу коштів клієнта у випадку припинення ділових відносин – 0,5% (min 5 грн, max 500 грн)
Нужно ему написать, что на сайте ошибка
Так, перевірив сайт. Дійсно помилка... у мене, перепрошую
Я просто перевіряю прям у застос-ку
Але, мабуть, давно не перевіряв, бо не користуюся
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6673
З нами з: 05.05.21
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1324 раз.
Профіль
4
1
1
11
Додано: Пон 08 вер, 2025 14:52
Amethyst написав:
Так, перевірив сайт. Дійсно помилка... у мене, перепрошую
Наверное, с прямым углом перепутал. 50 грн - это ограничение комиса за пополнение КДВ в последние годы. За СЭП смутно помнится, что раньше было 100 грн, а потом подняли до 500.
moveton
Повідомлень: 5898
З нами з: 23.03.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 724 раз.
Профіль
2
6
Додано: Пон 08 вер, 2025 14:57
moveton написав: Amethyst написав:
Так, перевірив сайт. Дійсно помилка... у мене, перепрошую
Наверное, с прямым углом перепутал. 50 грн - это ограничение за пополнение КДВ. За СЭП смутно помнится, что раньше было 100 грн, а потом подняли до 500.
Нєє.
Кути я пам'ятаю: прямий 90, вермут 16, горілка 40, первак 85 у діда, 79 у сусіда
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6673
З нами з: 05.05.21
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1324 раз.
Профіль
4
1
1
11
+ Додати тему
Відповісти на тему