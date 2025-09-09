|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 вер, 2025 20:22
gooks808 написав:
Підскажіть, будь ласка, бо підтримка Привата не допомогла з відповіддю. Хочу замовити валюту для отримання в касі банку. Чи можна оплатити обмін не кешом, а коштами з Універсальної карти? Тобто, чи може касир зняти кошти з моєї Універсальної карти?
Не понял что значит "оплатити обмін" в контексте "замовити валюту для отримання в касі банку". Получить - это уже лежащую на карте и ничего при этом менять не требуется. Купить валюту перед этим что ли надо? Тогда при чём тут кассир, если деньги на гривневой карте, а не налом? С неё в Приват24 и покупать в пределах 50к грн в месяц. AFAIR, комиса за зачисление на КДВ при этом нет.
2
6
Додано: Пон 08 вер, 2025 22:52
Що заважає купити самому в приват24 валюту з тієї ж гривневої універсальної на валютну карту для виплат?І потім вже замовляти зняття.Ще і трохи дешевше вийде.
Додано: Вів 09 вер, 2025 00:25
Мабуть треба купити валюту більше ніж на 50тис. грн.
Додано: Вів 09 вер, 2025 00:27
В привате можно заказать валюту не только под снятие с валютных счетов, но и под покупку за грн.
Додано: Вів 09 вер, 2025 00:31
Раніше касир в приваті могла продати валюту списав гривні з картки клієнта в грн. Зараз думаю теж можливо, але якщо якісь проблеми, можна зняти готівкою в грн. до 100т.грн. в касі Приватбанку і на них купити валюту
Додано: Вів 09 вер, 2025 01:08
lara_08 написав:
Раніше касир в приваті могла продати валюту списав гривні з картки клієнта в грн.
Тут интересный вопрос насколько раньше. Гугловый ИИ утверждает, что такое было и есть, но оно проходит, как покупка по безналу. Т.е. сейчас должно точно так же кушать лимит в 50к, как покупка в Приват24. Но он тот ещё забор, поэтому не факт. Ну а в пределах 100к в день и комисом 1% - тут и сомнения о возможности возникать бы не должно...
2
6
Додано: Вів 09 вер, 2025 18:47
Короче попал наконец-то в приват, пообщался с 5 людьми, что-то пытались там актуализировать анкету физлица,! и чего не получилось, причину разрыва деловых отношений никто не знает, говорят ждите на Укрпочту письмо там будет расписано все (конечно же, не будет).
Буду судиться, хотя бы чисто из интереса, потому что причин точно никаких для отказа не было, в категорию повышенного риска не переводили и за 15+ лет ни одного вопроса от их финмона не было).
Додано: Вів 09 вер, 2025 18:59
NDV написав:
Буду судиться, хотя бы чисто из интереса, потому что причин точно никаких для отказа не было, в категорию повышенного риска не переводили и за 15+ лет ни одного вопроса от их финмона не было).
А что в суде им предъявлять? Вроде, в договоре написано что-то вроде "Банк, как и клиент, по желанию своей левой пятки всегда могут разорвать отношения с выплатой текущего долга в соответствующую сторону". Логично и симметрично.
