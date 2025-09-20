RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:25

valya Думаю, що Ви неправильно зрозуміли пропозицію. 3% кешбеку не від суми переказу, а за подальші покупки і то в межах певного ліміту, орієнтовно 500 привітів. Переказ тільки має запустити кешбек.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7105
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1124 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 18:16

  valya написав:Також прийшла пропозиція про підключення акції 3% кб на 3 міс. за переказ кредитних 10кгрн на карту іншого банку.
Цікавить скільки хто переводить - 10к чи весь КЛ?
Гуляти на всі, чи можуть десь вжухати?

Я таким чином у серпні погасив карту іншого банку у розмірі більш 17 000 грн. для залишення у грейсі.
В цьому місяці, шоб бути у грейсі привату, ту суму поверну до 25 вересня.
rollo
 
Повідомлень: 1437
З нами з: 20.10.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 18:44

  Ой+ написав:valya Думаю, що Ви неправильно зрозуміли пропозицію. 3% кешбеку не від суми переказу, а за подальші покупки і то в межах певного ліміту, орієнтовно 500 привітів. Переказ тільки має запустити кешбек.

Та це понятно. Питання як скористатися "халявою" на місяць? Депо? Так брати по повній
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1897
З нами з: 31.10.12
Подякував: 667 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 20:06

  valya написав:Та це понятно. Питання як скористатися "халявою" на місяць? Депо? Так брати по повній

Враховуйте, що є ліміти на переказ 100К та і приймаючий банк може сполошитися залежно від суми.
А так і без спецпропозиції можна КЛ поки користуватися і через Дію і через сам сайт привату та і мати не менше (більше) ніж на депо з усіма заморочками з перегонками.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7105
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1124 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 16:49

  Ой+ написав:
  valya написав:Та це понятно. Питання як скористатися "халявою" на місяць? Депо? Так брати по повній

Враховуйте, що є ліміти на переказ 100К та і приймаючий банк може сполошитися залежно від суми.
А так і без спецпропозиції можна КЛ поки користуватися і через Дію і через сам сайт привату та і мати не менше (більше) ніж на депо з усіма заморочками з перегонками.
не 100, 29999 грн
24589
 
Повідомлень: 255
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 16:56

Re: ПриватБанк

  24589 написав:не 100, 29999 грн

Точно?
З 1 червня 2025 року відповідно до Меморандуму українських банків про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, граничні ліміти на р2р перекази з карткових рахунків громадян та перекази через реквізити IBAN становитимуть 100 тис грн на місяць. https://privatbank.ua/news/2025/5/30/z- ... kih-bankiv

Переказував більше 30 зараз без проблем.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7105
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1124 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 16:58

  Ой+ написав:
  24589 написав:не 100, 29999 грн

Точно?
З 1 червня 2025 року відповідно до Меморандуму українських банків про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, граничні ліміти на р2р перекази з карткових рахунків громадян та перекази через реквізити IBAN становитимуть 100 тис грн на місяць. https://privatbank.ua/news/2025/5/30/z- ... kih-bankiv

Переказував більше 30 зараз без проблем.
по п2п? акція на переказ з кредитних то саме на п2п діє)
24589
 
Повідомлень: 255
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 18:04

Re: ПриватБанк

По п2п в межах привату. За межі може хотіти прізвище адресата.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7105
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1124 раз.
 
Профіль
 
2
4
