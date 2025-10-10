RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 506507508509

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 09:52

Re: ПриватБанк

  Искатель написав:Єдине можливе пояснення - пару разів "заДіяв" до цього.

Навряд чи тому. Мені навпаки в процесі діяння, коли вигрібав суттєво, то піднімали.
Колись приват жорстко рубав по досягненні певного віку кредитора. Зараз це прямо не обумовлюється, але типу вік є одним з критеріїв.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7123
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 19:42

Re: ПриватБанк

  Ой+ написав:Колись приват жорстко рубав по досягненні певного віку кредитора. Зараз це прямо не обумовлюється, але типу вік є одним з критеріїв.
он и сейчас рубает - но там критерий "в месяц достижения 70 летнего возраста кред.лим обнуляется" - для Искателя еще рановато
WallNutPen
 
Повідомлень: 1470
З нами з: 08.06.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:08

Не прошло и года, Приват перевел на другой банк деньги после разрыва деловых отношений... Но почему-то всего 18.5% от общей суммы остатков на счетах :D

Не зря я несколько раз уговаривал их в заявку вписать сумму перевода, а они мне доказывали что остатки на счетах это конфиденциальная информация, потому там в шаблоне стоят прочерки напротив счетов в колонке "Залишок"

Не банк, а цирк какой-то)

Ну хотя бы в назначении платежа просто "перевод средств" без упоминания разрыва отношений
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 238
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 01:45

  NDV написав:Не прошло и года, Приват перевел на другой банк деньги после разрыва деловых отношений... Но почему-то всего 18.5% от общей суммы остатков на счетах :D

Не зря я несколько раз уговаривал их в заявку вписать сумму перевода, а они мне доказывали что остатки на счетах это конфиденциальная информация, потому там в шаблоне стоят прочерки напротив счетов в колонке "Залишок"

Не банк, а цирк какой-то)

Ну хотя бы в назначении платежа просто "перевод средств" без упоминания разрыва отношений


В смысле конфиденциальная информация?Остаток на счету владельцу счета знать не положено?Или банку?Тут всего-то две стороны в данном случае.Влалельц счета тоже кстати конфиденциальная информация.Там тоже тогда прочерки стоять должны.

Чем дальше тем всё больше уровень не компетентности сотрудников.Во всех отраслях.
посетитель
 
Повідомлень: 1530
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 18:12

NDV

У мережах інтернету зараз вже активно пишуть, що після переказу з таким формулюванням вам можуть швидко заблокувати рахунки й у банку одержувача. :shock:
maxxi
 
Повідомлень: 23
З нами з: 05.04.23
Подякував: 22 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 22:51

maxxi

ну пусть попробуют)
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 238
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 16:18

  valya написав:В п'ятницю виконано умови акції з переказу для отримання 3% кб на 3 міс. Сьогодні, через 2 суток підключили кб. Все чітко. Є питання - як буде рахуватися місяць? Фактична кількість днів, чи календарний? Якщо календарний, то буде 4 місяці (з них 2 не повних - залишок вересня і грудень до 20). В прошлому році по різним акціям було саме по календарю, можна було в межах кожного місяця скористатись повним лімітом кб.
Є вже хто перейшов по цій акції з серпня на вересень? Прошу поділитись

Перевірено - таки по календарю!
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1900
З нами з: 31.10.12
Подякував: 667 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:52

Родственник перевыпустил карту Универсальную через отделение.
В Приват24 сменил пин-код. После этого попытался расплатиться чипом (чтобы прописать новый пин) - получил отказ "неправильный пин" :shock:
Ни СМС, ни сообщений в Приват24 со сгенерированным пином тоже не приходило.
При этом пэйпассом расплатиться (на небольшую сумму) получилось.
Техподдержка как всегда двух слов связать не может.

Подскажите, откуда могут расти ноги у этой проблемы?
Глюк банка? Бракованная карта?
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 458
З нами з: 13.06.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 14:04

  Driver написав:Родственник перевыпустил карту Универсальную через отделение.
В Приват24 сменил пин-код. После этого попытался расплатиться чипом (чтобы прописать новый пин) - получил отказ "неправильный пин" :shock:
Ни СМС, ни сообщений в Приват24 со сгенерированным пином тоже не приходило.
При этом пэйпассом расплатиться (на небольшую сумму) получилось.
Техподдержка как всегда двух слов связать не может.

Подскажите, откуда могут расти ноги у этой проблемы?
Глюк банка? Бракованная карта?


Я б спробував ще раз змінити пін, але вже через банкомат чи термінал самообслуговування
Navegantes
 
Повідомлень: 466
З нами з: 22.02.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 506507508509
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, kostya77, skorpi і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15073)
10.10.2025 14:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.