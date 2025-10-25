RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:46

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

  Driver написав:Означает ли это, что баланс на экран - без комиссии?

Означает (хотя согласен, что в других банках бывает, что и на экран не бесплатно) :) А за бумажку в банкомате Приват уже много лет, как денежку хочет.
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:52

  Driver написав:
  Navegantes написав:Я б спробував ще раз змінити пін, але вже через банкомат чи термінал самообслуговування

1. А смена пин-кода через банкомат бесплатная?
Помню, когда-то была платная.
Сейчас читаю тарифы на сайте - не нахожу упоминания об этой операции вообще.

2. Зато есть пункт "Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку - 3 грн"
Означает ли это, что баланс на экран - без комиссии?
С текущим общебанковским бардаком ответ не очевиден. Лучше уточнить, кто в курсе.


1. Безкоштовно
2. Все вірно, баланс на екран - без комісії
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 19:18

Підкажіть, будь ласка, списання платежу (після першого) за Оплату частинами за кредитні з карти Універсальна без комісії?
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 21:28

  Striker написав:Підкажіть, будь ласка, списання платежу (після першого) за Оплату частинами за кредитні з карти Універсальна без комісії?


Без комісії
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 13:08

Re: ПриватБанк

Друзі, підкажіть,будь ласка, де береться пароль до підпису smartID. Дякую.
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 13:17

  angra написав:Друзі, підкажіть,будь ласка, де береться пароль до підпису smartID. Дякую.


При створенні підпису smartID
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:50

  Navegantes написав:
  angra написав:Друзі, підкажіть,будь ласка, де береться пароль до підпису smartID. Дякую.


При створенні підпису smartID

Вибачаюсь неправильно сформулював. Де взяти цей самий smartID ?
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 16:10

  angra написав:
  Navegantes написав:
  angra написав:Друзі, підкажіть,будь ласка, де береться пароль до підпису smartID. Дякую.


При створенні підпису smartID

Вибачаюсь неправильно сформулював. Де взяти цей самий smartID ?


Має бути якась операція у Приват24, яка потребуватиме  smartID. Як варіант, купівля ОВДП
