Навіть продукти не дали або я сліпий...
Додано: Вів 11 лис, 2025 17:39
Додано: Вів 11 лис, 2025 18:07
Re: ПриватБанк
продукти 5, ювелірка 10, розваги 5, салони краси і косметика 5.
у привата одні з найбільш цікавіших кешбеків.
Додано: Вів 11 лис, 2025 18:15
Re: ПриватБанк
Продукти нема, є кабаки та дімремонт 6, дуже непогано
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:37
Re: ПриватБанк
Вітаю. Є вже хто пробував оплату Конвертом з кб 10%? Все гуд? За все буде?
