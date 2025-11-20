Після того, як Приват анулював кредитний ліміт кілька місяців тому, Приватом майже не користуюсь (хіба що репетитору дитини скидаю за заняття з власної КДВ). А тут виникла потреба сплатити штраф за неправильне паркування ((( У Моно взагалі не дає це зробити (не знаходить моє місто), у Приват24 все є, крім картки з грошима. Я підв'язав Стартову від Альянса, а тепер ось думаю: якщо таким чином оплатити, чи не візьме Альянс комісію як за переказ з кредитки чи щось подібне? Можливо, у когось був подібний досвід використання чужої картки у Приват24, підкажіть, будь ласка.
А як вернуться на стару версію сторинки з овдп в приваті? Довбані дизайнері-оптимізаторі попортили тут все, сховали і дату погашення, і (в портфелі куплених) ціну bid... :angry Де саме главне - документи?! Шоб всі в одном місці, а не лазить в кожну папіру вишукувать!
Настройки UI (валюта, тип паперу) не зберігаються при заході внутрь паперу і потім після виходу на сторінку з доступними для покупки, кожен раз треба налаштовувати з нуля!!
І нашо вони папери ше й по даті закупки розділили? Роздiльно кожну окрему покупку одного й того ж ISIN зробили. Жесть, це якщо купляно 10 разів по разу, тепер треба і 10 разів по разу продавати!!! Раніше можна було все за раз продати!!!
ramzes4 написав:Альянс не візьме. Буде платіж з MCC 8999.
Это скорее всего только пока Моня уже за этот 8999 берёт комис, как за перевод. Идея вообще отказывает в операции, как минимум, для кредитных средств. ПУМБ пока проводит без комиса, но засчитывает в лимит переводов. Лавочка потихоньку прикрывается.