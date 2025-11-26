ramzes4 написав:Альянс не візьме. Буде платіж з MCC 8999.
Это скорее всего только пока Моня уже за этот 8999 берёт комис, как за перевод. Идея вообще отказывает в операции, как минимум, для кредитных средств. ПУМБ пока проводит без комиса, но засчитывает в лимит переводов. Лавочка потихоньку прикрывается.
По факту, підтримка Моно трохи допиляла систему сплати штрафів ПДР у додатку, і я заплатив через Монобанк. 50% суми (у перші 10 днів), навіщо платити більше. Ніяких додаткових комісій не було. Приват бере 1% комісії зверху, вирішив не переплачувати.
10% знижки на купівлі на сайті магазину «Епіцентр» з 11 листопада 2025 до 31 грудня 2025 10% знижки за оплати з карток Visa ПриватБанку («Універсальна», «Універсальна Gold», преміальна) Деталі за посиланням: https://newpromos.privatbank.ua/Epicentr_znyzhka