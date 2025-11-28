ramzes4 написав:Альянс не візьме. Буде платіж з MCC 8999.
Это скорее всего только пока Моня уже за этот 8999 берёт комис, как за перевод. Идея вообще отказывает в операции, как минимум, для кредитных средств. ПУМБ пока проводит без комиса, но засчитывает в лимит переводов. Лавочка потихоньку прикрывается.
По факту, підтримка Моно трохи допиляла систему сплати штрафів ПДР у додатку, і я заплатив через Монобанк. 50% суми (у перші 10 днів), навіщо платити більше. Ніяких додаткових комісій не було. Приват бере 1% комісії зверху, вирішив не переплачувати.
10% знижки на купівлі на сайті магазину «Епіцентр» з 11 листопада 2025 до 31 грудня 2025 10% знижки за оплати з карток Visa ПриватБанку («Універсальна», «Універсальна Gold», преміальна) Деталі за посиланням: https://newpromos.privatbank.ua/Epicentr_znyzhka
«Фінансики» шерять подарунки з 20 листопада 2025 до 15 січня 2026 Шанс знайти 1 із 25 подарунків у картковій грі «Фінансики» із Карткою Юніора Mastercard Деталі за посиланням: https://newpromos.privatbank.ua/Finansyky
«Зелена п’ятниця»: вигідні купівлі з «Оплатою частинами» з 24 листопада 2025 до 7 грудня 2025
Купуйте зараз, а про оплату подбайте з комфортом 🛍️ На «Зелену п’ятницю» вартість купівель можна розділити на більшу кількість платежів. Завітайте до магазинів-партнерів та вибирайте бажане з «Оплатою частинами».