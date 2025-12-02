Це щоб не надто збуджувалися на надприбутки банку у військовий час. Ще є 8 годин, щоб трохи "побрити" банк, а потім банк продовжить свою звичну справу
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 лис, 2025 15:53
Re: ПриватБанк
Додано: Нед 30 лис, 2025 15:58
Navegantes Я також вважаю, що такі щедроти з привітами, та і з ОВДП чималі плюшки, якраз від надприбутків. Інакше би збанкрутіли.
Додано: Нед 30 лис, 2025 16:30
Банкрутство ПриватБанку держава не допустить. Вже маємо такий приклад у історії банку, коли використали в тому числі механізм ОВДП для рятування банку від неплатоспроможності.
Додано: Вів 02 гру, 2025 08:39
Re: ПриватБанк
У мене з’явилася в категорії «Привіт» кешбек до кінця грудня: таксі — 17%, АЗС — 7%, продукти — 6%, розваги — 6%.
Додано: Вів 02 гру, 2025 09:05
Re: ПриватБанк
Приват щедрий, Продукти, Кабаки, Дімремонт по 6. Тіки виномаркетів у Продуктах нема
|