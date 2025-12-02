RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  ПриватБанк

Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 15:53

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

  Ой+ написав:Фактично зараз після вибирання 6*2=12%, ті ж продукти ідуть 5*2=10%, що неймовірно щедро.


Це щоб не надто збуджувалися на надприбутки банку у військовий час. Ще є 8 годин, щоб трохи "побрити" банк, а потім банк продовжить свою звичну справу
Navegantes
 
Повідомлень: 544
З нами з: 22.02.23
Подякував: 14 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 15:58

Navegantes Я також вважаю, що такі щедроти з привітами, та і з ОВДП чималі плюшки, якраз від надприбутків. Інакше би збанкрутіли.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7184
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 16:30

  Ой+ написав:Navegantes Я також вважаю, що такі щедроти з привітами, та і з ОВДП чималі плюшки, якраз від надприбутків. Інакше би збанкрутіли.


Банкрутство ПриватБанку держава не допустить. Вже маємо такий приклад у історії банку, коли використали в тому числі механізм ОВДП для рятування банку від неплатоспроможності.
Navegantes
 
Повідомлень: 544
З нами з: 22.02.23
Подякував: 14 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 08:39

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

У мене з’явилася в категорії «Привіт» кешбек до кінця грудня: таксі — 17%, АЗС — 7%, продукти — 6%, розваги — 6%.
rosstikf
 
Повідомлень: 109
З нами з: 25.03.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 09:05

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

Приват щедрий, Продукти, Кабаки, Дімремонт по 6. Тіки виномаркетів у Продуктах нема
chipmunk
 
Повідомлень: 9068
З нами з: 15.04.09
Подякував: 574 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 09:30

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

  chipmunk написав:Тіки виномаркетів у Продуктах нема

Так купляйте у супермаркетах чи треба якісь ексклюзиви?
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7184
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 10:37

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

Треба крафт як в hop hey, в маркетах нема.
chipmunk
 
Повідомлень: 9068
З нами з: 15.04.09
Подякував: 574 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 11:12

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

Сегодня открыл приложение банка, а там надпись, что кредитный лимит заблокирован из-за "негатива". В чате молчат не отвечают, хотя там чат такой себе еще. Картой не пользуюсь, только оплачиваю покупки частями, гашу обычно наперед в 1 месяц. Бред какой-то
Примат
 
Повідомлень: 652
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 11:28

Подача заявки тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом. Що відбувається з продажем ОВДП?
Nona9
 
Повідомлень: 200
З нами з: 02.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 11:37

  Nona9 написав:Подача заявки тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом. Що відбувається з продажем ОВДП?


Ви мали на увазі купівлю вами? Тимчасова проблема з цим
Продати ОВДП можна
Navegantes
 
Повідомлень: 544
З нами з: 22.02.23
Подякував: 14 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
 
2
1
