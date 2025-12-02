|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 гру, 2025 12:41
Дякую, було припущення, що тільки в мене.
-
Nona9
-
-
- Повідомлень: 200
- З нами з: 02.02.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 02 гру, 2025 21:45
Примат написав:
Бред какой-то
Установите приложение УБКИ, проверьте кредитные рейтинг (бесплатно в мобильном приложении) и историю (раз в год это бесплатно).
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6383
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор