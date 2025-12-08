з 4 грудня 2025 до 31 грудня 2025
Здійсніть святкові купівлі вже зараз, а платіть за них частинами!
Детальніше за посиланням:
Додано: Пон 08 гру, 2025 11:36
Re: ПриватБанк
Новорічні купівлі стають подарунками з «Оплатою частинами» і Visa
Додано: Пон 08 гру, 2025 11:38
Re: ПриватБанк
Подарунки під ялинку з «Оплатою частинами» та Mastercard
з 4 грудня 2025 до 31 грудня 2025
Насолоджуйтеся святковими покупками вже зараз
Детальніше за посиланням:
