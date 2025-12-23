|
Додано: Пон 22 гру, 2025 10:28
Re: ПриватБанк
В Привіті пропала пропозиція 10% Сільпо. В суботу була покупка, ліміт не вибраний. Наперстночники
Додано: Вів 23 гру, 2025 02:54
А Інтернет-картки не перевипускаються чи що? У меню КДВ та Уні є пункт про перевипуск, а у інтернетки немає. Я сліпий чи так задумано?
Додано: Вів 23 гру, 2025 20:34
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:05
Перевыпустить, вроде, действительно нельзя. Но почему не выпускаются? У меня пока в Приват24 этот пункт на месте.
Она не полная замена. Если не голд, то цифровая валютная только КДВ. Вот тут интернет карта и выручает.
