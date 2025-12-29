RSS
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 10:28

Re: ПриватБанк

В Привіті пропала пропозиція 10% Сільпо. В суботу була покупка, ліміт не вибраний. Наперстночники
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 02:54

А Інтернет-картки не перевипускаються чи що? У меню КДВ та Уні є пункт про перевипуск, а у інтернетки немає. Я сліпий чи так задумано?
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:34

  klug написав:А Інтернет-картки не перевипускаються чи що? У меню КДВ та Уні є пункт про перевипуск, а у інтернетки немає. Я сліпий чи так задумано?

Інтернет-картки не випускаються і не перевипускаються. Замість неї вже давно пропонують цифрову, хоч універсальну, хоч для виплат.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 21:05

  M-Audio написав:Інтернет-картки не випускаються і не перевипускаються.

Перевыпустить, вроде, действительно нельзя. Но почему не выпускаются? У меня пока в Приват24 этот пункт на месте.

  M-Audio написав:Замість неї вже давно пропонують цифрову, хоч універсальну, хоч для виплат.

Она не полная замена. Если не голд, то цифровая валютная только КДВ. Вот тут интернет карта и выручает.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 12:08

Re: ПриватБанк

Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 10:51

Хто ще не зрозумів, що це дегенеративний банк, то ще раз нагадаю. 30.11 був кешбек в категорії Дім та ремонт 10%, в цей день була зроблена покупка, провелася 7 грудня. Так от, кешбек нарахувався 6%, як у грудні. А якби цієї категорії взагалі б не було, то і кешбеку також. Вони нараховують кешбек тільки на момент фактичного списання, а не предавторизації! А чи це не порушення прав споживачів, це був підвищений кешбек на чорну п'ятницю кілька днів. Тобто, всі покупки в ці дні по-факту просто ніяк не могли провестися одразу і це вже конкретні наперстки від банка-дегенерата. Є сенс накапати на них в НБУ? Сума не дуже велика, але чисто принципово.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 11:19

Re: ПриватБанк

  Striker написав:Є сенс накапати на них в НБУ?

С интересом почитаю такую жалобу. Она, конечно же, должна содержать точные номера нарушенных статей закона и условий акции кэшбека.
