Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.

ПриватБанк 3.2 5 84 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 11% 9 2- Погане. Некомпетентне. 15% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 30% 25 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 25 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 12 Всього голосів : 84 Додано: Вів 27 січ, 2026 05:14 Re: ПриватБанк pharus написав: Кто пользуется конвертами, подскажите плз, возможно ли открыть его на короткий срок 7 дней? Я правильно понимаю, что это разновидность накопительного счета до востребования с заранее обозначенной датой возврата накопленной суммы, и отличие от Приват-вклада лишь в том, что выводить накопленное в свободном режиме нельзя до даты окончания конверта?

Потыкал неделю в функционал конверта, раз всё равно в своё время его открыл ради Привета. Так и не нашёл, как его в принципе открывать на какой-то срок. Единственная дата, которую было можно указать - это цель. Но к ней сразу приписано, что она срок действия конверта не ограничивает. И по факту не соврали: пришла эта дата и всё, что произошло - прислали извещение "Молодец, цель выполнена! Пользуйся конвертом дальше". Этому не помешало, что целевая сумма денег набрана не была. Видимо, целевая дата - это цель просто до неё дожить у клиента или самого Привата. Разумеется, выводить из конверта можно и до наступления целевой даты. Да и саму дату можно изменить в любой момент (но не ранее, чем на завтрашнюю от текущего дня).



Ой+ написав: Зіткнувся з тим, що коли пару раз поповнював з КДВ, то потім без комісу можу вивести на КДВ тільки крайню суму поповнення. Зіткнувся з тим, що коли пару раз поповнював з КДВ, то потім без комісу можу вивести на КДВ тільки крайню суму поповнення.

Пополнил на 10 грн с КДВ. Потом через день ещё на 20. Счётчик "налички" стал 30 грн, а не 20. Все 30 спокойно вывелись на КДВ без комиса. Что-то я делаю не так... moveton

Повідомлень: 6528 З нами з: 23.03.18 Додано: Вів 27 січ, 2026 17:05 Re: ПриватБанк moveton написав: Пополнил на 10 грн с КДВ. Потом через день ещё на 20. Счётчик "налички" стал 30 грн, а не 20. Все 30 спокойно вывелись на КДВ без комиса. Что-то я делаю не так...

Я описав конкретний власний випадок, причому для мене це стало не дуже приємним сюрпризом. Може пофіксили, перевірю ще при нагоді - ось завтра впадуть виплати за ОВДП на КДВ. Ой+

Повідомлень: 7248 З нами з: 19.04.12 Додано: Вів 27 січ, 2026 17:12 Ой+ написав: Я описав конкретний власний випадок, причому для мене це стало не дуже приємним сюрпризом. Може пофіксили, перевірю ще при нагоді - ось завтра впадуть виплати за ОВДП на КДВ.

Может и не пофиксили. Поэтому я и пытался уточнить точно, как пополнялось. Может, например, пополнения были не только с КДВ. Обычный депозит в таком случае "отравляется" и позволяет досрочный возврат только на уни. Для конверта, по-идее, такого влияния быть не должно, но мало ли что там приватовцы набажили. moveton

