Додано: Вів 27 січ, 2026 05:14

pharus написав: Кто пользуется конвертами, подскажите плз, возможно ли открыть его на короткий срок 7 дней? Я правильно понимаю, что это разновидность накопительного счета до востребования с заранее обозначенной датой возврата накопленной суммы, и отличие от Приват-вклада лишь в том, что выводить накопленное в свободном режиме нельзя до даты окончания конверта?

Ой+ написав: Зіткнувся з тим, що коли пару раз поповнював з КДВ, то потім без комісу можу вивести на КДВ тільки крайню суму поповнення.

Потыкал неделю в функционал конверта, раз всё равно в своё время его открыл ради Привета. Так и не нашёл, как его в принципе открывать на какой-то срок. Единственная дата, которую было можно указать - это цель. Но к ней сразу приписано, что она срок действия конверта не ограничивает. И по факту не соврали: пришла эта дата и всё, что произошло - прислали извещение "Молодец, цель выполнена! Пользуйся конвертом дальше". Этому не помешало, что целевая сумма денег набрана не была. Видимо, целевая дата - это цель просто до неё дожить у клиента или самого Привата. Разумеется, выводить из конверта можно и до наступления целевой даты. Да и саму дату можно изменить в любой момент (но не ранее, чем на завтрашнюю от текущего дня).Пополнил на 10 грн с КДВ. Потом через день ещё на 20. Счётчик "налички" стал 30 грн, а не 20. Все 30 спокойно вывелись на КДВ без комиса. Что-то я делаю не так...