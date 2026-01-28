RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

  pharus написав:Кто пользуется конвертами, подскажите плз, возможно ли открыть его на короткий срок 7 дней? Я правильно понимаю, что это разновидность накопительного счета до востребования с заранее обозначенной датой возврата накопленной суммы, и отличие от Приват-вклада лишь в том, что выводить накопленное в свободном режиме нельзя до даты окончания конверта?

Потыкал неделю в функционал конверта, раз всё равно в своё время его открыл ради Привета. Так и не нашёл, как его в принципе открывать на какой-то срок. Единственная дата, которую было можно указать - это цель. Но к ней сразу приписано, что она срок действия конверта не ограничивает. И по факту не соврали: пришла эта дата и всё, что произошло - прислали извещение "Молодец, цель выполнена! Пользуйся конвертом дальше". Этому не помешало, что целевая сумма денег набрана не была. Видимо, целевая дата - это цель просто до неё дожить у клиента или самого Привата. Разумеется, выводить из конверта можно и до наступления целевой даты. Да и саму дату можно изменить в любой момент (но не ранее, чем на завтрашнюю от текущего дня).

  Ой+ написав:Зіткнувся з тим, що коли пару раз поповнював з КДВ, то потім без комісу можу вивести на КДВ тільки крайню суму поповнення.

Пополнил на 10 грн с КДВ. Потом через день ещё на 20. Счётчик "налички" стал 30 грн, а не 20. Все 30 спокойно вывелись на КДВ без комиса. Что-то я делаю не так...
Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

  moveton написав:Пополнил на 10 грн с КДВ. Потом через день ещё на 20. Счётчик "налички" стал 30 грн, а не 20. Все 30 спокойно вывелись на КДВ без комиса. Что-то я делаю не так...

Я описав конкретний власний випадок, причому для мене це стало не дуже приємним сюрпризом. Може пофіксили, перевірю ще при нагоді - ось завтра впадуть виплати за ОВДП на КДВ.
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 17:12

  Ой+ написав:Я описав конкретний власний випадок, причому для мене це стало не дуже приємним сюрпризом. Може пофіксили, перевірю ще при нагоді - ось завтра впадуть виплати за ОВДП на КДВ.

Может и не пофиксили. Поэтому я и пытался уточнить точно, как пополнялось. Может, например, пополнения были не только с КДВ. Обычный депозит в таком случае "отравляется" и позволяет досрочный возврат только на уни. Для конверта, по-идее, такого влияния быть не должно, но мало ли что там приватовцы набажили.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 12:26

В Привата якесь загострення.
Активно користуюсь кредиткою, а він фактично обнулив кредитний ліміт :evil:
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 14:46

  V2 написав:В Привата якесь загострення.
Активно користуюсь кредиткою, а він фактично обнулив кредитний ліміт :evil:

Бегемоти не дуже добре бачать. Кредитний рейтинг не просідав останнім часом?
Навіть навпаки )

  klug написав:
  V2 написав:В Привата якесь загострення.
Активно користуюсь кредиткою, а він фактично обнулив кредитний ліміт :evil:

Бегемоти не дуже добре бачать. Кредитний рейтинг не просідав останнім часом?


Навіть навпаки )
