|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 січ, 2026 05:14
pharus написав:
Кто пользуется конвертами, подскажите плз, возможно ли открыть его на короткий срок 7 дней? Я правильно понимаю, что это разновидность накопительного счета до востребования с заранее обозначенной датой возврата накопленной суммы, и отличие от Приват-вклада лишь в том, что выводить накопленное в свободном режиме нельзя до даты окончания конверта?
Потыкал неделю в функционал конверта, раз всё равно в своё время его открыл ради Привета. Так и не нашёл, как его в принципе открывать на какой-то срок. Единственная дата, которую было можно указать - это цель. Но к ней сразу приписано, что она срок действия конверта не ограничивает. И по факту не соврали: пришла эта дата и всё, что произошло - прислали извещение "Молодец, цель выполнена! Пользуйся конвертом дальше". Этому не помешало, что целевая сумма денег набрана не была. Видимо, целевая дата - это цель просто до неё дожить у клиента или самого Привата. Разумеется, выводить из конверта можно и до наступления целевой даты. Да и саму дату можно изменить в любой момент (но не ранее, чем на завтрашнюю от текущего дня).
Ой+ написав:
Зіткнувся з тим, що коли пару раз поповнював з КДВ, то потім без комісу можу вивести на КДВ тільки крайню суму поповнення.
Пополнил на 10 грн с КДВ. Потом через день ещё на 20. Счётчик "налички" стал 30 грн, а не 20. Все 30 спокойно вывелись на КДВ без комиса. Что-то я делаю не так...
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6545
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 796 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
Додано: Вів 27 січ, 2026 17:05
moveton написав:
Пополнил на 10 грн с КДВ. Потом через день ещё на 20. Счётчик "налички" стал 30 грн, а не 20. Все 30 спокойно вывелись на КДВ без комиса. Что-то я делаю не так...
Я описав конкретний власний випадок, причому для мене це стало не дуже приємним сюрпризом. Може пофіксили, перевірю ще при нагоді - ось завтра впадуть виплати за ОВДП на КДВ.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7248
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 1156 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
Додано: Вів 27 січ, 2026 17:12
Ой+ написав:
Я описав конкретний власний випадок, причому для мене це стало не дуже приємним сюрпризом. Може пофіксили, перевірю ще при нагоді - ось завтра впадуть виплати за ОВДП на КДВ.
Может и не пофиксили. Поэтому я и пытался уточнить точно, как пополнялось. Может, например, пополнения были не только с КДВ. Обычный депозит в таком случае "отравляется" и позволяет досрочный возврат только на уни. Для конверта, по-идее, такого влияния быть не должно, но мало ли что там приватовцы набажили.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6545
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 796 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
Додано: Сер 28 січ, 2026 12:26
В Привата якесь загострення.
Активно користуюсь кредиткою, а він фактично обнулив кредитний ліміт
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8331
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 1370 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 28 січ, 2026 14:46
V2 написав:
В Привата якесь загострення.
Активно користуюсь кредиткою, а він фактично обнулив кредитний ліміт
Бегемоти не дуже добре бачать. Кредитний рейтинг не просідав останнім часом?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 9010
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 1274 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 28 січ, 2026 14:49
klug написав: V2 написав:
В Привата якесь загострення.
Активно користуюсь кредиткою, а він фактично обнулив кредитний ліміт
Бегемоти не дуже добре бачать. Кредитний рейтинг не просідав останнім часом?
Навіть навпаки )
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8331
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 1370 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 28 січ, 2026 21:30
Мені, несподіванно навпаки підняли кредлім на 20% при тому, що я з кредитки максимум вибираю тисяч 5 на місяць.
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2435
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 354 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 28 січ, 2026 22:46
Solar_simfi написав:
Мені, несподіванно навпаки підняли кредлім на 20% при тому, що я з кредитки максимум вибираю тисяч 5 на місяць.
Бонус за без
Діяльність.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 9010
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 1274 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|