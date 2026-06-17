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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2026 22:59
Howl написав: WallNutPen написав:
...а я был одним из тех кто писал в НБУ... В итоге за "стейки" 800 грн. тогда получил, но уже в июле лимит мне обнулили.
Также жаловался, получил 800 ₴ кешбека, но лимит никто не трогал. Также банк не срезает кредитный лимит за мои покупки облигаций за счёт кредитный средств.
Могу сказать, что Привату не нравится моя кредитная нагрузка (большое количество кредитных карт) + физическое нахождение в Донецкой области. Из-за чего о повышении кредитного лимита можно и не думать. Но и не отбирает его.
Ну то что меня (и супругу тоже) тогда лишили лимита именно за стейки - нисколько не сомневаюсь. Просто писавших в НБУ тогда было как бы две волны: первые "активисты" и те которые стали писать после того как активистам стали выплачивать по 800 в качестве "исключения". Ну и кроме того что я давал на форуме "рыбу" того что надо писать - я тогда ещё вел долгие споры в чате с поддержкой первого уровня (фиксируя их ответы) и по телефону с их вторым уровнем. Поэтому думаю меня и мою семью тогда заметили и отметили. И это при том что по показателям тогда и нагрузка была поменьше и доходы намного белее и мои и супруги. Ей лимит кстати вернули всего на полгода раньше моего (приурочили ко дню рождения - был звонок с предложением открыть лимит). И ей лимит уже повышали трижды (мне с НГ уже дважды) при том что место жительства не менее проблемное с точки зрения близости оккупантов и обстрелов - Запорожье. Так что логика у банка какая-то своя - не понятная от слова совсем. Но то что блочат с "черной меткой" по каким-то своим критериям - не сомневаюсь
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WallNutPen
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Додано: Пон 15 чер, 2026 18:27
Каким образом можно узнать в Привате дату списания со счета за покупку в магазине/интернете? В истории в Приват24 указывается дата и время оплаты в магазине/интернете. А списание когда?
Или списывают прям сразу же?
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candidat
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Додано: Пон 15 чер, 2026 19:11
candidat написав:
Каким образом можно узнать в Привате дату списания со счета за покупку в магазине/интернете? В истории в Приват24 указывается дата и время оплаты в магазине/интернете. А списание когда?
Или списывают прям сразу же?
банки сначала блокируют сумму покупки/расчетов картой, а позже - списывают. для клиента (если операция успешна) - день блокировки=дню оплаты...
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Миша-клиент
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Додано: Вів 16 чер, 2026 16:25
Підкажіть, будь ласка, можливо, у когось був досвід. Чи зацікавиться банк рухом по рахункам, якщо за 2-3 дні будуть надходження та вихідні перекази в загальному на суму близько 100К грн., з урахуванням того, що раніше схожих транзакцій не було?
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Leviafan
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Додано: Вів 16 чер, 2026 16:50
Leviafan написав:
Підкажіть, будь ласка, можливо, у когось був досвід. Чи зацікавиться банк рухом по рахункам, якщо за 2-3 дні будуть надходження та вихідні перекази в загальному на суму близько 100К грн., з урахуванням того, що раніше схожих транзакцій не було?
Є деяка імовірність, особливо якщо зовні та назовні.
Банк якось тупо сприймає ще і свій же конверт. Надійшли кошти за ОВДП, хотів трохи їх конвертувати на конверт, так потрібна була відеоіндентифікація.
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Ой+
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Додано: Вів 16 чер, 2026 16:59
Ой+
Дякую, якщо в моєму випадку буде відеоідентифікація - не страшно, хвилююся, щоб не знадобилися документи на підтвердження походження коштів( Бо їх немає, родичам знадобилася допомога, ось і думаю тепер, чи ризикувати.
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Leviafan
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Додано: Вів 16 чер, 2026 17:13
Leviafan В принципі сума мала для вимоги підтвердження доходів, але час від часу приват може перебдить. Бажано, щоб не було багато різних траншів від різних осіб і на різні особи.
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Ой+
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Додано: Вів 16 чер, 2026 17:55
Leviafan написав:Ой+
Дякую, якщо в моєму випадку буде відеоідентифікація - не страшно, хвилююся, щоб не знадобилися документи на підтвердження походження коштів( Бо їх немає, родичам знадобилася допомога, ось і думаю тепер, чи ризикувати.
Умолчательный лимит Меморандума - сотка в месяц. Очень вряд ли, что в этих пределах захотят какие-то документы.
Кстати, а в анкете какой максимальный ожидаемый оборот в месяц указывался? Это отдельный триггер.
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moveton
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Додано: Сер 17 чер, 2026 11:04
moveton
Дякую за відповідь. Вказано 40 тисяч
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Leviafan
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Додано: Сер 17 чер, 2026 12:09
Leviafan написав:Ой+
Дякую, якщо в моєму випадку буде відеоідентифікація - не страшно, хвилююся, щоб не знадобилися документи на підтвердження походження коштів( Бо їх немає, родичам знадобилася допомога, ось і думаю тепер, чи ризикувати.
а переслать налом?
Востаннє редагувалось Миша-клиент
в Сер 17 чер, 2026 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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