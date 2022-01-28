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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

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1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 13:58

  KVV написав:
  тарасов написав:кешбык
шось новеньке :D

По Розетці - не забувайте що там предавторизація і якщо будуть довго доставляти то може провестись наступним місяцем.

А лимит по кэшбэку считается по проводке? То есть в этом месяце уже всё, кино закончилось, все покупки пойдут в следующий (ну, почти)?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 14:04

  M-Audio написав:
  KVV написав:
  тарасов написав:кешбык
шось новеньке :D

По Розетці - не забувайте що там предавторизація і якщо будуть довго доставляти то може провестись наступним місяцем.

А лимит по кэшбэку считается по проводке? То есть в этом месяце уже всё, кино закончилось, все покупки пойдут в следующий (ну, почти)?

Ні, по авторизації (не плутайте з передавторизацією), тому в більшості випадків ще встигаєте.
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 14:10

  kreuz написав:
  M-Audio написав:
  KVV написав:По Розетці - не забувайте що там предавторизація і якщо будуть довго доставляти то може провестись наступним місяцем.

А лимит по кэшбэку считается по проводке? То есть в этом месяце уже всё, кино закончилось, все покупки пойдут в следующий (ну, почти)?

Ні, по авторизації (не плутайте з передавторизацією), тому в більшості випадків ще встигаєте.

А, зрозумів, дякую.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:15

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Сертификаты на 100грн.еще никому не приходили? В поддержке банка сказали, что сегодня должны начать выплату. Так ли это?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:45

MASolomko
а поясните плиз, что такое пред авторизация...
решил купить алкоголь через Абанк на розетке и действительно после оплаты показывает что пред авторизация... :(
тарасов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:46

  тарасов написав:MASolomko
а поясните плиз, что такое пред авторизация...
решил купить алкоголь через Абанк на розетке и действительно после оплаты показывает что пред авторизация... :(

Т.е. гроши зависают(блокируются) на счету до реального получения товара.
А после получения они могут (иногда) провестись как перевод (а не оплата).
Поэтому нуна перепровериться после фактической оплаты :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:46

  kreuz написав:Ні, по авторизації (не плутайте з передавторизацією), тому в більшості випадків ще встигаєте.

30го грудня платив за iherb - провелось 2го січня.
На цю суму кб не дали, а це ~200 грн :cry:
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:18

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Около 19.00 пилетело смс на серт 100+100 за 1 платеж в декабре
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:53

valya И Мне по двум аккаунтам
Вадимка
 
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