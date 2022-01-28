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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 січ, 2022 13:58
KVV написав: тарасов написав:
кешбык
шось новеньке
По Розетці - не забувайте що там предавторизація і якщо будуть довго доставляти то може провестись наступним місяцем.
А лимит по кэшбэку считается по проводке? То есть в этом месяце уже всё, кино закончилось, все покупки пойдут в следующий (ну, почти)?
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 14:04
M-Audio написав: KVV написав: тарасов написав:
кешбык
шось новеньке
По Розетці - не забувайте що там предавторизація і якщо будуть довго доставляти то може провестись наступним місяцем.
А лимит по кэшбэку считается по проводке? То есть в этом месяце уже всё, кино закончилось, все покупки пойдут в следующий (ну, почти)?
Ні, по авторизації (не плутайте з передавторизацією), тому в більшості випадків ще встигаєте.
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kreuz
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 14:10
kreuz написав: M-Audio написав: KVV написав:
По Розетці - не забувайте що там предавторизація і якщо будуть довго доставляти то може провестись наступним місяцем.
А лимит по кэшбэку считается по проводке? То есть в этом месяце уже всё, кино закончилось, все покупки пойдут в следующий (ну, почти)?
Ні, по авторизації (не плутайте з передавторизацією), тому в більшості випадків ще встигаєте.
А, зрозумів, дякую.
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:15
Сертификаты на 100грн.еще никому не приходили? В поддержке банка сказали, что сегодня должны начать выплату. Так ли это?
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:45
MASolomko
а поясните плиз, что такое пред авторизация...
решил купить алкоголь через Абанк на розетке и действительно после оплаты показывает что пред авторизация...
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тарасов
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:46
тарасов написав:MASolomko
а поясните плиз, что такое пред авторизация...
решил купить алкоголь через Абанк на розетке и действительно после оплаты показывает что пред авторизация...
Т.е. гроши зависают(блокируются) на счету до реального получения товара.
А после получения они могут (иногда) провестись как перевод (а не оплата).
Поэтому нуна перепровериться после фактической оплаты
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:46
kreuz написав:
Ні, по авторизації (не плутайте з передавторизацією), тому в більшості випадків ще встигаєте.
30го грудня платив за iherb - провелось 2го січня.
На цю суму кб не дали, а це ~200 грн
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KVV
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:18
Около 19.00 пилетело смс на серт 100+100 за 1 платеж в декабре
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valya
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:53
valya И Мне по двум аккаунтам
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Вадимка
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