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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:46

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  ВIВ написав:переоткрывайте чтоб и март был в деле.


а разве переоткрытие не занимает 45 дней?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:58

  siem4020 написав:
  ВIВ написав:переоткрывайте чтоб и март был в деле.


а разве переоткрытие не занимает 45 дней?


деякі відділення порушують закон тому - як вам повезе :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 20:04

А как теперь узнать свое количество операций от очевыгоды, если телефон был выключен (и вообще участвую я или нет)?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 20:20

  greenozon написав:деякі відділення порушують закон тому - як вам повезе :mrgreen:


Что-что а закон они точно не нарушают.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:02

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

На перевідкриту майже місяць назад карту нараховують срібні бали. Кудись потрібно звертатися, чм само зремонтується? Найсмішніше, що сьогодні прийшло смс з пропозицією 1000 балів за 20 розрахунків.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:10

  Пансер написав:На перевідкриту майже місяць назад карту нараховують срібні бали. Кудись потрібно звертатися, чм само зремонтується? Найсмішніше, що сьогодні прийшло смс з пропозицією 1000 балів за 20 розрахунків.

На перевідкриту карту пару місяців тому взагалі не нараховувались бали. Подавав заявки і в МСбільше, і в УкрСиб. Більше тижня розбиралися, потім все повернули
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:33

  M-Audio написав:А как теперь узнать свое количество операций от очевыгоды, если телефон был выключен (и вообще участвую я или нет)?

Можно написать в поддержку на сайте очевыгоды, там сообщают по номеру телефона, я когда-то так спрашивал, да и поддержка сиба отсылала именно туда.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 01:00

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

IMPRINTER написав: кейс с кредиткой давно проверен и канает.
Тю, а я думаю и кредитку закрыть. Брал с полтосом потому, что давали. Подняли почти до сотика. И вот на днях срезали на 10. Никогда такого не было ни в одном банке. Хотя присылали СМС пользуйтесь или заберём...
2XL
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