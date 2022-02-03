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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лют, 2022 19:46
ВIВ написав:
переоткрывайте чтоб и март был в деле.
а разве переоткрытие не занимает 45 дней?
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siem4020
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Додано: Чет 03 лют, 2022 19:58
siem4020 написав: ВIВ написав:
переоткрывайте чтоб и март был в деле.
а разве переоткрытие не занимает 45 дней?
деякі відділення порушують закон тому - як вам повезе
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greenozon
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Додано: Чет 03 лют, 2022 20:04
А как теперь узнать свое количество операций от очевыгоды, если телефон был выключен (и вообще участвую я или нет)?
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M-Audio
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:02
На перевідкриту майже місяць назад карту нараховують срібні бали. Кудись потрібно звертатися, чм само зремонтується? Найсмішніше, що сьогодні прийшло смс з пропозицією 1000 балів за 20 розрахунків.
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Пансер
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:10
Пансер написав:
На перевідкриту майже місяць назад карту нараховують срібні бали. Кудись потрібно звертатися, чм само зремонтується? Найсмішніше, що сьогодні прийшло смс з пропозицією 1000 балів за 20 розрахунків.
На перевідкриту карту пару місяців тому взагалі не нараховувались бали. Подавав заявки і в МСбільше, і в УкрСиб. Більше тижня розбиралися, потім все повернули
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wolt450
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:33
M-Audio написав:
А как теперь узнать свое количество операций от очевыгоды, если телефон был выключен (и вообще участвую я или нет)?
Можно написать в поддержку на сайте очевыгоды, там сообщают по номеру телефона, я когда-то так спрашивал, да и поддержка сиба отсылала именно туда.
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Oberon
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 01:00
IMPRINTER написав: кейс с кредиткой давно проверен и канает.
Тю, а я думаю и кредитку закрыть. Брал с полтосом потому, что давали. Подняли почти до сотика. И вот на днях срезали на 10. Никогда такого не было ни в одном банке. Хотя присылали СМС пользуйтесь или заберём...
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:21
а хто в курсі коли обіцяна 1000 балів за 15-20-30 покупок за попередній місяць зайде?
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greenozon
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:29
greenozon 14-15 февраля по идее
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omb
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