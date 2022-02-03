супер!
а оскільки вже є нова задача на нову 1000-чу, треба починати купувати "морковки" на цей місяць ))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:43
Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:40
А що робити у разі необхідності перевипуску НК із цима покупками, платити обов'язково цією карткою до перевипуску, чи таки можна заплатити вже перевипущеною?
Хтось робив це вже новою, перевипущеної? Давали бали за таке?
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