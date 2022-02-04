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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:43

  omb написав:greenozon 14-15 февраля по идее

супер!
а оскільки вже є нова задача на нову 1000-чу, треба починати купувати "морковки" на цей місяць ))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:40

  greenozon написав:
  omb написав:greenozon 14-15 февраля по идее

супер!
а оскільки вже є нова задача на нову 1000-чу, треба починати купувати "морковки" на цей місяць ))

А що робити у разі необхідності перевипуску НК із цима покупками, платити обов'язково цією карткою до перевипуску, чи таки можна заплатити вже перевипущеною?

Хтось робив це вже новою, перевипущеної? Давали бали за таке?
kreuz
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Повідомлень: 3334
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 20:37

Подскажите, что пишете в назначении платежа при пополнении ЗКП, чтоб было все нормально? Можно в ЛС.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:34

  candidat написав:Подскажите, что пишете в назначении платежа при пополнении ЗКП, чтоб было все нормально? Можно в ЛС.

И мне, плиз
valya
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 01:59

  candidat написав:Подскажите, что пишете в назначении платежа при пополнении ЗКП, чтоб было все нормально? Можно в ЛС.

Ничего не пишу. Для банка назначение платежа не важно.
Golf_streem
 
Повідомлень: 230
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  #<1 ... 33343536
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