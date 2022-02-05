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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:43
omb написав:greenozon
14-15 февраля по идее
супер!
а оскільки вже є нова задача на нову 1000-чу, треба починати купувати "морковки" на цей місяць ))
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greenozon
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:40
greenozon написав: omb написав:greenozon
14-15 февраля по идее
супер!
а оскільки вже є нова задача на нову 1000-чу, треба починати купувати "морковки" на цей місяць ))
А що робити у разі необхідності перевипуску НК із цима покупками, платити обов'язково цією карткою до перевипуску, чи таки можна заплатити вже перевипущеною?
Хтось робив це вже новою, перевипущеної? Давали бали за таке?
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 20:37
Подскажите, что пишете в назначении платежа при пополнении ЗКП, чтоб было все нормально? Можно в ЛС.
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candidat
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:34
candidat написав:
Подскажите, что пишете в назначении платежа при пополнении ЗКП, чтоб было все нормально? Можно в ЛС.
И мне, плиз
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Додано: Суб 05 лют, 2022 01:59
candidat написав:
Подскажите, что пишете в назначении платежа при пополнении ЗКП, чтоб было все нормально? Можно в ЛС.
Ничего не пишу. Для банка назначение платежа не важно.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 07:05
greenozon написав:
а хто в курсі коли обіцяна 1000 балів за 15-20-30 покупок за попередній місяць зайде?
Согласно правил : Нарахування балів за виконання умов Акції та оновлення бонусного рахунку здійснюється в термін до 10 робочих днів після закінчення акції.
14.02 это 10й рабочий день .
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Додано: Нед 06 лют, 2022 12:35
по 1000 золотых на кол-во n платежей..в прошлом месяце на новую НК пришло 1000 за 30...на старую нет..в этом месяце , ни на одну не пришло..
планирую старую НК закрыть , как получу КБ за январь ..хочу попробовать открыть зарплатную ,посмотрим улыбнется ли удача на сразу открытие ...
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