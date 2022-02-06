супер!
а оскільки вже є нова задача на нову 1000-чу, треба починати купувати "морковки" на цей місяць ))
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:43
Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:40
А що робити у разі необхідності перевипуску НК із цима покупками, платити обов'язково цією карткою до перевипуску, чи таки можна заплатити вже перевипущеною?
Хтось робив це вже новою, перевипущеної? Давали бали за таке?
Додано: П'ят 04 лют, 2022 20:37
Подскажите, что пишете в назначении платежа при пополнении ЗКП, чтоб было все нормально? Можно в ЛС.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:34
Додано: Суб 05 лют, 2022 01:59
Додано: Суб 05 лют, 2022 07:05
Додано: Нед 06 лют, 2022 12:35
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
по 1000 золотых на кол-во n платежей..в прошлом месяце на новую НК пришло 1000 за 30...на старую нет..в этом месяце , ни на одну не пришло..
планирую старую НК закрыть , как получу КБ за январь ..хочу попробовать открыть зарплатную ,посмотрим улыбнется ли удача на сразу открытие ...
Додано: Пон 07 лют, 2022 09:53
Просветите по некоторым вопросам по ЗКП.
1. Карта пополняется прямым переводом сразу на свой 2620? В пятницу отправил, так чего-то не пришло. То ли банки долго собирались переводить, то ли я не так отправил.
2. К ЗКП прикручивается куча бонусных программ: кешбек, Mastercard Більше, Экстра Більше. Их все сразу можно подключить, или надо выбирать?
3. На давних страницах читал обсуждение, можно ли платежи без 3DS отправлять. У одних получалось, у дригих нет. Есть сейчас какой-то железно работающий метод платить без 3DS?
4.Коммунальная компания предлагает платить на своем сайте через 24 Рау (Приват24), Portmone, EasyPay, IPay, Пумб. Для получения кешбека можно выбирать любую из этих? Или кто-то может прокатить?
5. Сколько уже заработал кешбека в текущем месяце так и не показывает? Только по факту, сколько выплатили 16-го числа следующего месяца, столько выплатили? Заранее не узнать? Надо самому считать, чтоб не переборщить за максимальную сумму в месяц?
Додано: Пон 07 лют, 2022 09:55
Решил на жену оформить Ньюшку.
Там можно просто приехать в отделение и сказать: "Хочу карту" или надо предварительно какую-то заявку подавать?
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