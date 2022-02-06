Додано: Пон 07 лют, 2022 09:53

Просветите по некоторым вопросам по ЗКП.

1. Карта пополняется прямым переводом сразу на свой 2620? В пятницу отправил, так чего-то не пришло. То ли банки долго собирались переводить, то ли я не так отправил.

2. К ЗКП прикручивается куча бонусных программ: кешбек, Mastercard Більше, Экстра Більше. Их все сразу можно подключить, или надо выбирать?

3. На давних страницах читал обсуждение, можно ли платежи без 3DS отправлять. У одних получалось, у дригих нет. Есть сейчас какой-то железно работающий метод платить без 3DS?

4.Коммунальная компания предлагает платить на своем сайте через 24 Рау (Приват24), Portmone, EasyPay, IPay, Пумб. Для получения кешбека можно выбирать любую из этих? Или кто-то может прокатить?

5. Сколько уже заработал кешбека в текущем месяце так и не показывает? Только по факту, сколько выплатили 16-го числа следующего месяца, столько выплатили? Заранее не узнать? Надо самому считать, чтоб не переборщить за максимальную сумму в месяц?