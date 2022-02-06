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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:14

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

candidat
1) да. Зачисление в опервремя;
2) да. ЕКСТРА більше = Mastercard більше;
3) отключить SMS-информирование Star Inform или Star Inform +. Далее зависит от продавца захочет ли он принимать платёж без 3-D Secure.
4) если правильно настроить лимиты по карте в "UKRSIB online", то можно не брать экспериментировать ;) Ну ПриватБанк не подводил, а там как повезёт;
5) не показывает, но в "UKRSIB online" можно настроить, чтобы видеть сколько было потрачено на покупки в интернете ) Например, через настроенные лимиты.
MASolomko
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  #<1 ... 34353637
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