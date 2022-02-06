candidat
1) да. Зачисление в опервремя;
2) да. ЕКСТРА більше = Mastercard більше;
3) отключить SMS-информирование Star Inform или Star Inform +. Далее зависит от продавца захочет ли он принимать платёж без 3-D Secure.
4) если правильно настроить лимиты по карте в "UKRSIB online", то можно не брать экспериментировать Ну ПриватБанк не подводил, а там как повезёт;
5) не показывает, но в "UKRSIB online" можно настроить, чтобы видеть сколько было потрачено на покупки в интернете ) Например, через настроенные лимиты.