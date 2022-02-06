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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:14

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

candidat
1) да. Зачисление в опервремя;
2) да. ЕКСТРА більше = Mastercard більше;
3) отключить SMS-информирование Star Inform или Star Inform +. Далее зависит от продавца захочет ли он принимать платёж без 3-D Secure.
4) если правильно настроить лимиты по карте в "UKRSIB online", то можно не брать экспериментировать ;) Ну ПриватБанк не подводил, а там как повезёт;
5) не показывает, но в "UKRSIB online" можно настроить, чтобы видеть сколько было потрачено на покупки в интернете ) Например, через настроенные лимиты.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:20

  MASolomko написав:candidat
1) да. Зачисление в опервремя;
2) да. ЕКСТРА більше = Mastercard більше;
3) отключить SMS-информирование Star Inform или Star Inform +. Далее зависит от продавца захочет ли он принимать платёж без 3-D Secure.
4) если правильно настроить лимиты по карте в "UKRSIB online", то можно не брать экспериментировать ;) Ну ПриватБанк не подводил, а там как повезёт;
5) не показывает, но в "UKRSIB online" можно настроить, чтобы видеть сколько было потрачено на покупки в интернете ) Например, через настроенные лимиты.

Кстати, о Star Inform. Почему после оформления карты получил смс о том, что подключен Star Inform+, а в Укрсиб онлайн написано "Star Inform подключен на номер ...", В первом случае с плюсом, а во втором - без. Это правильно? Какой при этом на самом деле подключен: с плюсом или без?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:22

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  candidat написав:Какой при этом на самом деле подключен: с плюсом или без?

С +. Приложение никогда не отображает с + независимо от того, что реально подключено.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:28

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  candidat написав:? Какой при этом на самом деле подключен: с плюсом или без?
подключают карту к СИ+ или ничего вообще. На простой СИ уже потом переделывать надо.Так у жабоедов задумано
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:15

  MASolomko написав:candidat
1) да. Зачисление в опервремя;

В смысле, если до 17:00 деньги на счету не появились, то в этот день уже и не появятся?
А что практика показывает: СЭПы до Укрсиба быстро доходят?
candidat
 
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