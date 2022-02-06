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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:14
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
у меня после закрытия карты вообще балы пропали, вот думаю можно ли с этим как-то побороться или это уже всё ?!
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:21
Укрсиб онлайн работает? Уже минут 20 не могу войти. Бегают шарики загрузки и все.
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:29
Додано: Пон 07 лют, 2022 16:12
Можна і приїхати, але краще попередньо подати заявку тут
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