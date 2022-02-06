Искатель написав:Решил на жену оформить Ньюшку. Там можно просто приехать в отделение и сказать: "Хочу карту" или надо предварительно какую-то заявку подавать?
Можна і приїхати, але краще попередньо подати заявку тут https://welcome-to-ukrsibbank.com/love_story_new_card А ще там якась акція-шмакція для нових клієнтів у лютом - дають 200 грн у магазинах-партнерах (список не знайшов). Тим не менше, я б радив таки брати зарплатку, а не звичайну.
Искатель написав:Решил на жену оформить Ньюшку. Там можно просто приехать в отделение и сказать: "Хочу карту" или надо предварительно какую-то заявку подавать?
Можна і приїхати, але краще попередньо подати заявку тут https://welcome-to-ukrsibbank.com/love_story_new_card А ще там якась акція-шмакція для нових клієнтів у лютом - дають 200 грн у магазинах-партнерах (список не знайшов). Тим не менше, я б радив таки брати зарплатку, а не звичайну.
Маю іншу думку: менеджер банку оформляє зацікавленіше (бо капає бонус), ніж коли клієнт оформив через сайт (без бонусу для менеджера). Тому я завжди йду першим варінтом.
"...Шановні клієнти! Інформуємо, що з метою покращення роботи сервісів банку, 5 та 6 лютого буде проведено ряд технічних робіт..." Так вот где собака порылась! Не могут криворукие спокойно жить, когда что-то нормально работает. Надо обязательно усовершенствовать.