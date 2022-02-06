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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:14

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

у меня после закрытия карты вообще балы пропали, вот думаю можно ли с этим как-то побороться или это уже всё ?!
S i m
 
Повідомлень: 64
З нами з: 31.01.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:21

Укрсиб онлайн работает? Уже минут 20 не могу войти. Бегают шарики загрузки и все.
candidat
 
Повідомлень: 944
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:29

  candidat написав:Укрсиб онлайн работает? Уже минут 20 не могу войти. Бегают шарики загрузки и все.


Техсбой, у всех.
jay2004
 
Повідомлень: 3125
З нами з: 19.02.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:12

  Искатель написав:Решил на жену оформить Ньюшку.
Там можно просто приехать в отделение и сказать: "Хочу карту" или надо предварительно какую-то заявку подавать?

Можна і приїхати, але краще попередньо подати заявку тут https://welcome-to-ukrsibbank.com/love_story_new_card А ще там якась акція-шмакція для нових клієнтів у лютом - дають 200 грн у магазинах-партнерах (список не знайшов). Тим не менше, я б радив таки брати зарплатку, а не звичайну.
klug
 
Повідомлень: 6603
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:22

  klug написав:
  Искатель написав:Решил на жену оформить Ньюшку.
Там можно просто приехать в отделение и сказать: "Хочу карту" или надо предварительно какую-то заявку подавать?

Можна і приїхати, але краще попередньо подати заявку тут https://welcome-to-ukrsibbank.com/love_story_new_card А ще там якась акція-шмакція для нових клієнтів у лютом - дають 200 грн у магазинах-партнерах (список не знайшов). Тим не менше, я б радив таки брати зарплатку, а не звичайну.


Маю іншу думку: менеджер банку оформляє зацікавленіше (бо капає бонус), ніж коли клієнт оформив через сайт (без бонусу для менеджера). Тому я завжди йду першим варінтом.

П.С. Згоден 100%, краще зарплатка.
jay2004
 
Повідомлень: 3125
З нами з: 19.02.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:39

  jay2004 написав:
  candidat написав:Укрсиб онлайн работает? Уже минут 20 не могу войти. Бегают шарики загрузки и все.


Техсбой, у всех.

Аналь тоже не шевелится...
Ромасик
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Повідомлень: 4213
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Подякував: 1117 раз.
Подякували: 646 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:46

Проверка баланса звонком на горячую линию с НЕфинансового номера телефона, часом, не карается баном карточки?
candidat
 
Повідомлень: 944
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:03

"...Шановні клієнти! Інформуємо, що з метою покращення роботи сервісів банку, 5 та 6 лютого буде проведено ряд технічних робіт..."
Так вот где собака порылась! Не могут криворукие спокойно жить, когда что-то нормально работает. Надо обязательно усовершенствовать.
candidat
 
Повідомлень: 944
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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  #<1 ... 35363738
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