Знаю, де є менеджер, що не вміє відкрити зарплатку без запису через колл-центр. Два рази заставляла записуватися коли вже був у відділенні, причому раз чекав 30+ хв на з'єднання. Тепер стараюся те відділення обходити стороною.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 19:48
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Знаю, де є менеджер, що не вміє відкрити зарплатку без запису через колл-центр. Два рази заставляла записуватися коли вже був у відділенні, причому раз чекав 30+ хв на з'єднання. Тепер стараюся те відділення обходити стороною.
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:42
Я на такую попал в Киеве на б. Шевченко около пл. Победы
Просто позвонил на 0800 и передал ей трубку. Через 30мин (быстее ну никак не выходило) уже активировал карту в АТМ
Додано: Вів 08 лют, 2022 18:34
В смысле, и в Екстра більше, и в Mastercard більше накапливается один и тот же вид баллов, а потом для использования этих баллов один и тот же каталог для обмена баллов на вознаграждения? Пардон, если спрашиваю какую-то ерунду, просто никогда в этих программах не участвовал
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:01
Закрыл в прошлом году старую и сегодня открыл новую New card, смс о подключении к кешбеку не пришло пока. Его точно подключат или не факт?
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:18
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