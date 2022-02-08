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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:48

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  jay2004 написав:Маю іншу думку: менеджер банку оформляє зацікавленіше (бо капає бонус), ніж коли клієнт оформив через сайт (без бонусу для менеджера).

Знаю, де є менеджер, що не вміє відкрити зарплатку без запису через колл-центр. Два рази заставляла записуватися коли вже був у відділенні, причому раз чекав 30+ хв на з'єднання. Тепер стараюся те відділення обходити стороною.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:42

  Пансер написав:
  jay2004 написав:Маю іншу думку: менеджер банку оформляє зацікавленіше (бо капає бонус), ніж коли клієнт оформив через сайт (без бонусу для менеджера).

Знаю, де є менеджер, що не вміє відкрити зарплатку без запису через колл-центр. Два рази заставляла записуватися коли вже був у відділенні, причому раз чекав 30+ хв на з'єднання. Тепер стараюся те відділення обходити стороною.

Я на такую попал в Киеве на б. Шевченко около пл. Победы
Просто позвонил на 0800 и передал ей трубку. Через 30мин (быстее ну никак не выходило) уже активировал карту в АТМ :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:54

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Ох і змінився Самір після корони...
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:34

  MASolomko написав:candidat
2) да. ЕКСТРА більше = Mastercard більше;

В смысле, и в Екстра більше, и в Mastercard більше накапливается один и тот же вид баллов, а потом для использования этих баллов один и тот же каталог для обмена баллов на вознаграждения? Пардон, если спрашиваю какую-то ерунду, просто никогда в этих программах не участвовал :)
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:43

candidat, просто уже как полгода это одно и то же
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:01

Закрыл в прошлом году старую и сегодня открыл новую New card, смс о подключении к кешбеку не пришло пока. Его точно подключат или не факт?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:18

  ishvara написав:Закрыл в прошлом году старую и сегодня открыл новую New card, смс о подключении к кешбеку не пришло пока. Его точно подключат или не факт?

Так оно завтра должно прийти.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:26

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Предлагаю обсудить, как то текст по ... написан.
Ньюкарта - Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 30.06.2022. Програма Cash-back діє до 30.06.2022. При підключенні програми до 30.06.2022 кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.
Зарплатка - Підключення всіх рахунків NEW Card до програми кешбеку відбувається до 31.07.2022. Програма кешбек діє до 31.07.2022. Кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.
valya
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:33

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

valya написав:Предлагаю обсудить, как то текст по ... написан.
Ньюкарта - Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 30.06.2022. Програма Cash-back діє до 30.06.2022. При підключенні програми до 30.06.2022 кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.
Зарплатка - Підключення всіх рахунків NEW Card до програми кешбеку відбувається до 31.07.2022. Програма кешбек діє до 31.07.2022. Кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.
А що не зрозуміло? Написано як і раніше, але з новими строками
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:02

  valya написав:Предлагаю обсудить, как то текст по ... написан.
Ньюкарта - Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 30.06.2022. Програма Cash-back діє до 30.06.2022. При підключенні програми до 30.06.2022 кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.
Зарплатка - Підключення всіх рахунків NEW Card до програми кешбеку відбувається до 31.07.2022. Програма кешбек діє до 31.07.2022. Кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.

Французская логика.
"Програма Cash-back діє" вероятно = "Підключення всіх рахунків NEW Card".
Если перевести на нормальный язык - зарплатку можно подключить до 30.07 и КБ будет 6 мес. с момента подключения.
ВIВ
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