jay2004 написав:Маю іншу думку: менеджер банку оформляє зацікавленіше (бо капає бонус), ніж коли клієнт оформив через сайт (без бонусу для менеджера).
Знаю, де є менеджер, що не вміє відкрити зарплатку без запису через колл-центр. Два рази заставляла записуватися коли вже був у відділенні, причому раз чекав 30+ хв на з'єднання. Тепер стараюся те відділення обходити стороною.
jay2004 написав:Маю іншу думку: менеджер банку оформляє зацікавленіше (бо капає бонус), ніж коли клієнт оформив через сайт (без бонусу для менеджера).
Знаю, де є менеджер, що не вміє відкрити зарплатку без запису через колл-центр. Два рази заставляла записуватися коли вже був у відділенні, причому раз чекав 30+ хв на з'єднання. Тепер стараюся те відділення обходити стороною.
Я на такую попал в Киеве на б. Шевченко около пл. Победы Просто позвонил на 0800 и передал ей трубку. Через 30мин (быстее ну никак не выходило) уже активировал карту в АТМ
MASolomko написав:candidat 2) да. ЕКСТРА більше = Mastercard більше;
В смысле, и в Екстра більше, и в Mastercard більше накапливается один и тот же вид баллов, а потом для использования этих баллов один и тот же каталог для обмена баллов на вознаграждения? Пардон, если спрашиваю какую-то ерунду, просто никогда в этих программах не участвовал
Предлагаю обсудить, как то текст по ... написан. Ньюкарта - Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 30.06.2022. Програма Cash-back діє до 30.06.2022. При підключенні програми до 30.06.2022 кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми. Зарплатка - Підключення всіх рахунків NEW Card до програми кешбеку відбувається до 31.07.2022. Програма кешбек діє до 31.07.2022. Кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.
valya написав:Предлагаю обсудить, как то текст по ... написан. Ньюкарта - Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 30.06.2022. Програма Cash-back діє до 30.06.2022. При підключенні програми до 30.06.2022 кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми. Зарплатка - Підключення всіх рахунків NEW Card до програми кешбеку відбувається до 31.07.2022. Програма кешбек діє до 31.07.2022. Кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.
А що не зрозуміло? Написано як і раніше, але з новими строками
valya написав:Предлагаю обсудить, как то текст по ... написан. Ньюкарта - Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 30.06.2022. Програма Cash-back діє до 30.06.2022. При підключенні програми до 30.06.2022 кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми. Зарплатка - Підключення всіх рахунків NEW Card до програми кешбеку відбувається до 31.07.2022. Програма кешбек діє до 31.07.2022. Кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.
Французская логика. "Програма Cash-back діє" вероятно = "Підключення всіх рахунків NEW Card". Если перевести на нормальный язык - зарплатку можно подключить до 30.07 и КБ будет 6 мес. с момента подключения.