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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 00:08

  klug написав:
  Искатель написав:Решил на жену оформить Ньюшку.
Там можно просто приехать в отделение и сказать: "Хочу карту" или надо предварительно какую-то заявку подавать?

Можна і приїхати, але краще попередньо подати заявку тут https://welcome-to-ukrsibbank.com/love_story_new_card А ще там якась акція-шмакція для нових клієнтів у лютом - дають 200 грн у магазинах-партнерах (список не знайшов). Тим не менше, я б радив таки брати зарплатку, а не звичайну.

Не знаю...Как-то не хватило наглости, оформили обычную ньюшку. Заявку по этой ссылке подавали.
Пожалуйста,напомните процедуру перехода со Стар Информ + на обычный; у себя это очень давно было, подзабыл.Спасибо большое!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 01:47

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Искатель написав:Пожалуйста,напомните процедуру перехода со Стар Информ + на обычный; у себя это очень давно было, подзабыл.Спасибо большое!

Через чат пишете оператору про бажання підключити бещкоштовне смс-інформування, далі підтверджуєте
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 02:21

  Пансер написав:
  Искатель написав:Пожалуйста,напомните процедуру перехода со Стар Информ + на обычный; у себя это очень давно было, подзабыл.Спасибо большое!

Через чат пишете оператору про бажання підключити бещкоштовне смс-інформування, далі підтверджуєте

Треба явно просити "StarInform (без плюса)", бо вони там з тарифами не дружать зовсім. Ще можуть почати розповідати байку, що треба у кінці місяця відключати, бо спишуть подвійну комісію - на це вестись не потрібно та наполягати на переході, бо 0*2 - це все одно 0.
klug
 
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  #<1 ... 37383940
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