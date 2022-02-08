Искатель написав:Решил на жену оформить Ньюшку. Там можно просто приехать в отделение и сказать: "Хочу карту" или надо предварительно какую-то заявку подавать?
Можна і приїхати, але краще попередньо подати заявку тут https://welcome-to-ukrsibbank.com/love_story_new_card А ще там якась акція-шмакція для нових клієнтів у лютом - дають 200 грн у магазинах-партнерах (список не знайшов). Тим не менше, я б радив таки брати зарплатку, а не звичайну.
Не знаю...Как-то не хватило наглости, оформили обычную ньюшку. Заявку по этой ссылке подавали. Пожалуйста,напомните процедуру перехода со Стар Информ + на обычный; у себя это очень давно было, подзабыл.Спасибо большое!
Искатель написав:Пожалуйста,напомните процедуру перехода со Стар Информ + на обычный; у себя это очень давно было, подзабыл.Спасибо большое!
Через чат пишете оператору про бажання підключити бещкоштовне смс-інформування, далі підтверджуєте
Треба явно просити "StarInform (без плюса)", бо вони там з тарифами не дружать зовсім. Ще можуть почати розповідати байку, що треба у кінці місяця відключати, бо спишуть подвійну комісію - на це вестись не потрібно та наполягати на переході, бо 0*2 - це все одно 0.