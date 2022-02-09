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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:15

  klug написав:reef
Це перша НС чи до того вже були? Якщо вже були, то чи ви їх самостійно відв'язували?

Це друга. Першу я не відв'язував, нічого не робив, балів там залишалось всього-нічого.
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:07

  klug написав:
  Пансер написав:
  Искатель написав:Пожалуйста,напомните процедуру перехода со Стар Информ + на обычный; у себя это очень давно было, подзабыл.Спасибо большое!

Через чат пишете оператору про бажання підключити бещкоштовне смс-інформування, далі підтверджуєте

Треба явно просити "StarInform (без плюса)", бо вони там з тарифами не дружать зовсім. Ще можуть почати розповідати байку, що треба у кінці місяця відключати, бо спишуть подвійну комісію - на це вестись не потрібно та наполягати на переході, бо 0*2 - це все одно 0.
и кстати, я , например, тогда ответа в чате ждал минут 20
:evil:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:45

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  flysoulfly написав:и кстати, я , например, тогда ответа в чате ждал минут 20
замечено,что чатлане на ПК гораздо быстрее чем чатлане с моб.девайса
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:54

  Мизантрóп написав:
  flysoulfly написав:и кстати, я , например, тогда ответа в чате ждал минут 20
замечено,что чатлане на ПК гораздо быстрее чем чатлане с моб.девайса

т.е. 20 мин. (с планшета) - это тут "не долго"? - буду знать.
flysoulfly
 
Повідомлень: 370
З нами з: 13.01.09
Подякував: 165 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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  #<1 ... 38394041
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