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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лют, 2022 22:15
klug написав:reef
Це перша НС чи до того вже були? Якщо вже були, то чи ви їх самостійно відв'язували?
Це друга. Першу я не відв'язував, нічого не робив, балів там залишалось всього-нічого.
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reef
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:07
klug написав: Пансер написав: Искатель написав:
Пожалуйста,напомните процедуру перехода со Стар Информ + на обычный; у себя это очень давно было, подзабыл.Спасибо большое!
Через чат пишете оператору про бажання підключити бещкоштовне смс-інформування, далі підтверджуєте
Треба явно просити "StarInform (без плюса)", бо вони там з тарифами не дружать зовсім. Ще можуть почати розповідати байку, що треба у кінці місяця відключати, бо спишуть подвійну комісію - на це вестись не потрібно та наполягати на переході, бо 0*2 - це все одно 0.
и кстати, я , например, тогда ответа в чате ждал минут 20
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flysoulfly
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:45
flysoulfly написав:
и кстати, я , например, тогда ответа в чате ждал минут 20
замечено,что чатлане на ПК гораздо быстрее чем чатлане с моб.девайса
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Мизантрóп
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:54
Мизантрóп написав: flysoulfly написав:
и кстати, я , например, тогда ответа в чате ждал минут 20
замечено,что чатлане на ПК гораздо быстрее чем чатлане с моб.девайса
т.е. 20 мин. (с планшета) - это тут "не долго"? - буду знать.
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flysoulfly
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Додано: Чет 10 лют, 2022 05:58
reef, ручками добавьте её на сайте Mastercard більше.
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MASolomko
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Додано: Чет 10 лют, 2022 07:06
flysoulfly написав: Мизантрóп написав: flysoulfly написав:
и кстати, я , например, тогда ответа в чате ждал минут 20
замечено,что чатлане на ПК гораздо быстрее чем чатлане с моб.девайса
т.е. 20 мин. (с планшета) - это тут "не долго"? - буду знать.
Ха, второй день жду ответ - ответа нет.
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anikola13
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