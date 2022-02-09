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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:46

  MASolomko написав:reef, ручками добавьте её на сайте Mastercard більше.

так я добавил:
"Зарегистрировал в январе в МастерКард Більше, там тупо по чуть-чуть капает серебро. Как это всё исправить?"
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:56

  Искатель написав:Вот здесь не понял. А отключить самому где СтарИнформ+? Я так понимаю, что сначала надо отключить СИ+, а потом уже просить подключить бесплатное?

Дівчинка у чаті/на гарячій лінії, вміє і підключати, і відключати - головне задати їй правильну програму. Це зовсім не та проблема, на розв'язання якої варто витрачати кілька днів.
klug
 
Повідомлень: 6617
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  #<1 ... 39404142
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