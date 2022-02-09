так я добавил:
"Зарегистрировал в январе в МастерКард Більше, там тупо по чуть-чуть капает серебро. Как это всё исправить?"
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Додано: Чет 10 лют, 2022 12:46
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:56
Дівчинка у чаті/на гарячій лінії, вміє і підключати, і відключати - головне задати їй правильну програму. Це зовсім не та проблема, на розв'язання якої варто витрачати кілька днів.
Додано: Чет 10 лют, 2022 15:16
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Из программы "ЭКСТРА больше" в UKRSIB online не выходил? Золото должно начать капать после недели с момента активации карты.
Если в программе "ЭКСТРА больше" продолжаешь брать участие, в "mc больше" серебро, то стоит обращаться в поддержку банка.
Если из программы "ЭКСТРА больше" вышел, то жди возможности повторной регистрации. Где-то первый квартал сего года.
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