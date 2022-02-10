Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:59

Пусть Укрсиб прямо не пишет текущую сумму кешбека на определенную дату, а можно как-то определять по каждой конкретной трате, будет кешбек или нет? Или остается только в течение месяца суммировать все подряд траты в интернете и сравнивать с тем, что получилось у Укрсиба?

Кстати, а как быть с продуктовыми магазинами типа Форы (может, так во всех магазинах, я еще не пробовал)? Набираешь на сайте товаров в корзину, жмешь Оформить заказ и оплатить на сайте, но к подтверждению к оплате рисуется 0 UAH. Потом сотрудники Форы собирают покупку и уже тогда с карты списываются деньги. За такое будет кешбек?

Раньше несколько раз пробовал с картой Weekend от ТАСа, так то 2% начисляли, то 1%. Если за траты в интернет давали 2%, то, получается, только через раз считалось оплатой в интернете.