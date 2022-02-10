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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243>

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:46

  MASolomko написав:reef, ручками добавьте её на сайте Mastercard більше.

так я добавил:
"Зарегистрировал в январе в МастерКард Більше, там тупо по чуть-чуть капает серебро. Как это всё исправить?"
reef
 
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  Искатель написав:Вот здесь не понял. А отключить самому где СтарИнформ+? Я так понимаю, что сначала надо отключить СИ+, а потом уже просить подключить бесплатное?

Дівчинка у чаті/на гарячій лінії, вміє і підключати, і відключати - головне задати їй правильну програму. Це зовсім не та проблема, на розв'язання якої варто витрачати кілька днів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:16

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  reef написав:так я добавил...
Из программы "ЭКСТРА больше" в UKRSIB online не выходил? Золото должно начать капать после недели с момента активации карты.
Если в программе "ЭКСТРА больше" продолжаешь брать участие, в "mc больше" серебро, то стоит обращаться в поддержку банка.

Если из программы "ЭКСТРА больше" вышел, то жди возможности повторной регистрации. Где-то первый квартал сего года.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:44

  MASolomko написав:
  reef написав:так я добавил...
Из программы "ЭКСТРА больше" в UKRSIB online не выходил? Золото должно начать капать после недели с момента активации карты.
Если в программе "ЭКСТРА больше" продолжаешь брать участие, в "mc больше" серебро, то стоит обращаться в поддержку банка.

Если из программы "ЭКСТРА больше" вышел, то жди возможности повторной регистрации. Где-то первый квартал сего года.

Из программы "ЭКСТРА больше" сам не выходил, просто закрыл карту, а через 1,5 месяца получил новую. Сейчас, по прошествии месяца, в "ЭКСТРА больше" продолжает писать, что у меня нет зарегистрированных карт и не предлагает зарегистрироваться. Но при этом 1000 баллов за январь пришла.
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:05

  Amethyst написав:candidat, просто уже как полгода это одно и то же

Т.е., если зарегистрировался в Экстра більше, то в Mastercard більше регистрироваться не нужно, так?
Смущает, что в Mastercard обещают какие-то серебряные и золотые монеты, а в Экстра - баллы. Почему так, если Mastercard и Экстра - это одно и то же?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:03

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

candidat, если в программе "Экстра більше" не зарегистрован, то в "Mastercard більше" по карте будут накапливаться серебрянные баллы/монеты. Если зарегистроваться, то золотые.

Регистрация в "Экстра більше" проходит по клиенту, при регистрации банк сам создает кабинет "Mastercard більше" (если его за финномером не было) и добавляет карты.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:46

  MASolomko написав:candidat, если в программе "Экстра більше" не зарегистрован, то в "Mastercard більше" по карте будут накапливаться серебрянные баллы/монеты. Если зарегистроваться, то золотые.

Регистрация в "Экстра більше" проходит по клиенту, при регистрации банк сам создает кабинет "Mastercard більше" (если его за финномером не было) и добавляет карты.

У кабинета Mastercard більше, видимо, должен быть логин и пароль для входа. Если Укрсиб сам создает кабинет, то логин и пароль какие будут?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:59

Пусть Укрсиб прямо не пишет текущую сумму кешбека на определенную дату, а можно как-то определять по каждой конкретной трате, будет кешбек или нет? Или остается только в течение месяца суммировать все подряд траты в интернете и сравнивать с тем, что получилось у Укрсиба?
Кстати, а как быть с продуктовыми магазинами типа Форы (может, так во всех магазинах, я еще не пробовал)? Набираешь на сайте товаров в корзину, жмешь Оформить заказ и оплатить на сайте, но к подтверждению к оплате рисуется 0 UAH. Потом сотрудники Форы собирают покупку и уже тогда с карты списываются деньги. За такое будет кешбек?
Раньше несколько раз пробовал с картой Weekend от ТАСа, так то 2% начисляли, то 1%. Если за траты в интернет давали 2%, то, получается, только через раз считалось оплатой в интернете.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:04

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  candidat написав:У кабинета Mastercard більше, видимо, должен быть логин и пароль для входа. Если Укрсиб сам создает кабинет, то логин и пароль какие будут?

Логин - номер телефона. Но при переходе в Бильше из Укрсиб-онлайн пароль не запрашивается. Даже если кабину в Бильше вы сами создали, со своим паролем.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:14

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  candidat написав:Пусть Укрсиб прямо не пишет текущую сумму кешбека на определенную дату, а можно как-то определять по каждой конкретной трате, будет кешбек или нет? Или остается только в течение месяца суммировать все подряд траты в интернете и сравнивать с тем, что получилось у Укрсиба?

Тут постоянно пишут, но новички почему-то не обращают внимание - надо правильно установить лимиты карты и тогда не кошерные оплаты просто не будут оплачиваться с карты. Ну и можно в принципе после оплаты посмотреть - если уменьшился сумма доступного лимита в интернете выставленная на месяц - значит данная трата будет учтена в кешбек
WallNutPen
 
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