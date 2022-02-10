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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:48
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Пополняя сибас через приват24 приват комис берет?
Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:36
ОК, спасибо. Сделал.
А вот добавить карту жены себе в кошелек MasterPass - никак. Ввожу через приложение "Сильпо". Нажимаю "Добавить" - и ничего не происходит. И сам сайт masterpass.com недоступен. Как заставить "Сильпо" видеть эту карту?
Да, в кошельке MasterPass - 3 карты (помню, что можно до 6 добавлять).
Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:37
Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:54
Зайшла 1000 балів в Екстра Більше
(за 15 оплат минулого місяця)
точимо морковки далі!
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