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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:48
Пополняя сибас через приват24 приват комис берет?
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sir_vit
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:36
klug написав: Искатель написав:
Вот здесь не понял. А отключить самому где СтарИнформ+? Я так понимаю, что сначала надо отключить СИ+, а потом уже просить подключить бесплатное?
Дівчинка у чаті/на гарячій лінії, вміє і підключати, і відключати - головне задати їй правильну програму. Це зовсім не та проблема, на розв'язання якої варто витрачати кілька днів.
ОК, спасибо. Сделал.
А вот добавить карту жены себе в кошелек MasterPass - никак. Ввожу через приложение "Сильпо". Нажимаю "Добавить" - и ничего не происходит. И сам сайт masterpass.com недоступен. Как заставить "Сильпо" видеть эту карту?
Да, в кошельке MasterPass - 3 карты (помню, что можно до 6 добавлять).
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Искатель
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:37
sir_vit написав:
Пополняя сибас через приват24 приват комис берет?
Конечно!
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Искатель
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:54
Зайшла 1000 балів в Екстра Більше
(за 15 оплат минулого місяця)
точимо морковки далі!
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greenozon
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:10
Искатель написав: klug написав: Искатель написав:
Вот здесь не понял. А отключить самому где СтарИнформ+? Я так понимаю, что сначала надо отключить СИ+, а потом уже просить подключить бесплатное?
Дівчинка у чаті/на гарячій лінії, вміє і підключати, і відключати - головне задати їй правильну програму. Це зовсім не та проблема, на розв'язання якої варто витрачати кілька днів.
ОК, спасибо. Сделал.
А вот добавить карту жены себе в кошелек MasterPass - никак. Ввожу через приложение "Сильпо". Нажимаю "Добавить" - и ничего не происходит. И сам сайт masterpass.com недоступен. Как заставить "Сильпо" видеть эту карту?
Да, в кошельке MasterPass - 3 карты (помню, что можно до 6 добавлять).
Не 6, а тепер уже 5.
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kreuz
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:15
Подскажите, программа ЕКСТРА БИЛЬШЕ и 5% кешбек - это конкурирующие программы или они действуют одновременно? Переоформил карту, пришло сообщение о подключении к программе нью кешбек. В ИБ есть опция приостановить участие в Экстра бильше, может нужно нажать, чтобы шел кешбек?
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ishvara
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:25
ishvara написав:
ЕКСТРА БИЛЬШЕ и 5% кешбек - действуют одновременно
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KVV
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:25
ishvara написав:
Подскажите, программа ЕКСТРА БИЛЬШЕ и 5% кешбек - это конкурирующие программы или они действуют одновременно? Переоформил карту, пришло сообщение о подключении к программе нью кешбек. В ИБ есть опция приостановить участие в Экстра бильше, может нужно нажать, чтобы шел кешбек?
окремі програми від mastercard та укрсиба
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Son of Sun
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:26
ishvara написав:
Подскажите, программа ЕКСТРА БИЛЬШЕ и 5% кешбек - это конкурирующие программы или они действуют одновременно? Переоформил карту, пришло сообщение о подключении к программе нью кешбек. В ИБ есть опция приостановить участие в Экстра бильше, может нужно нажать, чтобы шел кешбек?
Одновременно. Останавливать ничего не нужно. Ждите 16 число следующего месяца - выплатят кешбек.
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jay2004
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