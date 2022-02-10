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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:48

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Пополняя сибас через приват24 приват комис берет?
sir_vit
 
Повідомлень: 26
З нами з: 14.03.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:36

  klug написав:
  Искатель написав:Вот здесь не понял. А отключить самому где СтарИнформ+? Я так понимаю, что сначала надо отключить СИ+, а потом уже просить подключить бесплатное?

Дівчинка у чаті/на гарячій лінії, вміє і підключати, і відключати - головне задати їй правильну програму. Це зовсім не та проблема, на розв'язання якої варто витрачати кілька днів.

ОК, спасибо. Сделал.
А вот добавить карту жены себе в кошелек MasterPass - никак. Ввожу через приложение "Сильпо". Нажимаю "Добавить" - и ничего не происходит. И сам сайт masterpass.com недоступен. Как заставить "Сильпо" видеть эту карту?
Да, в кошельке MasterPass - 3 карты (помню, что можно до 6 добавлять).
Искатель
 
Повідомлень: 5334
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Подякував: 814 раз.
Подякували: 4515 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:37

  sir_vit написав:Пополняя сибас через приват24 приват комис берет?

Конечно!
Искатель
 
Повідомлень: 5334
З нами з: 22.02.16
Подякував: 814 раз.
Подякували: 4515 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:54

Зайшла 1000 балів в Екстра Більше
(за 15 оплат минулого місяця)

точимо морковки далі! :)
greenozon
 
Повідомлень: 12562
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Подякували: 1081 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:10

  Искатель написав:
  klug написав:
  Искатель написав:Вот здесь не понял. А отключить самому где СтарИнформ+? Я так понимаю, что сначала надо отключить СИ+, а потом уже просить подключить бесплатное?

Дівчинка у чаті/на гарячій лінії, вміє і підключати, і відключати - головне задати їй правильну програму. Це зовсім не та проблема, на розв'язання якої варто витрачати кілька днів.

ОК, спасибо. Сделал.
А вот добавить карту жены себе в кошелек MasterPass - никак. Ввожу через приложение "Сильпо". Нажимаю "Добавить" - и ничего не происходит. И сам сайт masterpass.com недоступен. Как заставить "Сильпо" видеть эту карту?
Да, в кошельке MasterPass - 3 карты (помню, что можно до 6 добавлять).

Не 6, а тепер уже 5.
kreuz
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Повідомлень: 3352
З нами з: 10.12.07
Подякував: 176 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:15

Подскажите, программа ЕКСТРА БИЛЬШЕ и 5% кешбек - это конкурирующие программы или они действуют одновременно? Переоформил карту, пришло сообщение о подключении к программе нью кешбек. В ИБ есть опция приостановить участие в Экстра бильше, может нужно нажать, чтобы шел кешбек?
ishvara
 
Повідомлень: 1666
З нами з: 09.12.12
Подякував: 307 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:25

  ishvara написав:ЕКСТРА БИЛЬШЕ и 5% кешбек - действуют одновременно
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:25

  ishvara написав:Подскажите, программа ЕКСТРА БИЛЬШЕ и 5% кешбек - это конкурирующие программы или они действуют одновременно? Переоформил карту, пришло сообщение о подключении к программе нью кешбек. В ИБ есть опция приостановить участие в Экстра бильше, может нужно нажать, чтобы шел кешбек?

окремі програми від mastercard та укрсиба
Son of Sun
 
Повідомлень: 930
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:26

  ishvara написав:Подскажите, программа ЕКСТРА БИЛЬШЕ и 5% кешбек - это конкурирующие программы или они действуют одновременно? Переоформил карту, пришло сообщение о подключении к программе нью кешбек. В ИБ есть опция приостановить участие в Экстра бильше, может нужно нажать, чтобы шел кешбек?


Одновременно. Останавливать ничего не нужно. Ждите 16 число следующего месяца - выплатят кешбек.
jay2004
 
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  #<1 ... 40414243
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