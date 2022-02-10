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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:46
ishvara написав:
В ИБ есть опция приостановить участие в Экстра бильше, может нужно нажать..?
Лучше не нажимать, потом в программу быстро не вернётесь и золотые орешки в больше обнуляться.
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MASolomko
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:53
Не знаю, це смерть NC чи нове народження, але чекаємо https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... rd_auchan/
Кишмиш все ще 6 міс, але ніби немає вимоги до "свіжості" клієнта.
Інфу традиційно злив tabfinance https://t.me/tabfinance/284
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klug
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:53
jay2004 написав:
Ждите 16 число следующего месяца - выплатят кешбек.
Но "Мінімальна сума накопичення кешбеку становить 100 гривень з 01.01.2022"
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:58
Мизантрóп написав: jay2004 написав:
Ждите 16 число следующего месяца - выплатят кешбек.
Но "Мінімальна сума накопичення кешбеку становить 100 гривень з 01.01.2022"
Вірно, але якщо є проблема з "Максимумом" - пишіть в особисті.
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jay2004
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