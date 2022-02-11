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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:46

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  ishvara написав:В ИБ есть опция приостановить участие в Экстра бильше, может нужно нажать..?
Лучше не нажимать, потом в программу быстро не вернётесь и золотые орешки в больше обнуляться.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:53

Не знаю, це смерть NC чи нове народження, але чекаємо https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... rd_auchan/ Кишмиш все ще 6 міс, але ніби немає вимоги до "свіжості" клієнта.

Інфу традиційно злив tabfinance https://t.me/tabfinance/284
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:53

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  jay2004 написав:Ждите 16 число следующего месяца - выплатят кешбек.
Но "Мінімальна сума накопичення кешбеку становить 100 гривень з 01.01.2022"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:58

  Мизантрóп написав:
  jay2004 написав:Ждите 16 число следующего месяца - выплатят кешбек.
Но "Мінімальна сума накопичення кешбеку становить 100 гривень з 01.01.2022"


Вірно, але якщо є проблема з "Максимумом" - пишіть в особисті.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:46

  klug написав:Не знаю, це смерть NC чи нове народження, але чекаємо https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... rd_auchan/ Кишмиш все ще 6 міс, але ніби немає вимоги до "свіжості" клієнта.

Інфу традиційно злив tabfinance https://t.me/tabfinance/284


ого! а 5% чистими? :)

2) на сторінці картки в сеції запитань
"Чи є кешбек за розрахунок у стаціонарних магазинах (не в мережі інтерент)?"

невірне посилання - https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/sport_card/

веде на спорт-карту

3) в пдф-тарифі на карту жодної згадки про КБ 5%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:11

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

1000 баллов зашла пару дней назад за 30 оплат, а вот нового предложения пока нет. Вот и думаю почему?
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:39

Если имея уже Нью кард сделать карту ашана. то по обеим будет 5% КБ идти или по одной отрубят? Или вообще не дадут обе иметь одновременно?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:42

  valya написав:1000 баллов зашла пару дней назад за 30 оплат, а вот нового предложения пока нет. Вот и думаю почему?


Выборочно рассылают. У меня тоже по 3-м аккам два месяца подряд были а сейчас ниодного.
VLADPn
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:55

  greenozon написав:3) в пдф-тарифі на карту жодної згадки про КБ 5%

Якщо уважно пошукати...
Офіційні правила нарахування кешбеку по карті Ашан

Загалом, там нічого нового. Елітні працівники найгейропеськішого банку традиційно не вичитують те, що публікують і залишили згадки про New Card у купі місць.
klug
 
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  #<1 ... 41424344
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