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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:25

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Ждём успешный кейс. Я не нашел возможности открыть в приложении. Написал в чат, почитал несвязные ответы про кредитку Ашан - "идите в магазин" и получил ссылку для открытия ньюшки. Притом трижды давал ссылку на их страничку плюс скриншоты. Ответ: "подайте заявку, на странице ниже" и про открытие онлайн в приложении (на второй-пятый раз скриншотных подсказок) ушел в несознанку. Не отвечает уже час. Наверное ищет...
alibob
 
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