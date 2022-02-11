|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:25
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Ждём успешный кейс. Я не нашел возможности открыть в приложении. Написал в чат, почитал несвязные ответы про кредитку Ашан - "идите в магазин" и получил ссылку для открытия ньюшки. Притом трижды давал ссылку на их страничку плюс скриншоты. Ответ: "подайте заявку, на странице ниже" и про открытие онлайн в приложении (на второй-пятый раз скриншотных подсказок) ушел в несознанку. Не отвечает уже час. Наверное ищет...
|