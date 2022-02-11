По https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... rd_auchan/ Ждём успешный кейс. Я не нашел возможности открыть в приложении. Написал в чат, почитал несвязные ответы про кредитку Ашан - "идите в магазин" и получил ссылку для открытия ньюшки. Притом я трижды давал ссылку на их страничку плюс скриншоты. Ответ: "подайте заявку, на странице ниже" и про открытие онлайн в приложении (на второй-пятый раз скриншотных подсказок) ушел в несознанку. Не отвечает уже час. Наверное ищет...
Востаннє редагувалось alibob в Суб 12 лют, 2022 02:23, всього редагувалось 1 раз.