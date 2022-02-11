По https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... rd_auchan/ Ждём успешный кейс. Я не нашел возможности открыть в приложении. Написал в чат, почитал несвязные ответы про кредитку Ашан - "идите в магазин" и получил ссылку для открытия ньюшки. Притом я трижды давал ссылку на их страничку плюс скриншоты. Ответ: "подайте заявку, на странице ниже" и про открытие онлайн в приложении (на второй-пятый раз скриншотных подсказок) ушел в несознанку. Не отвечает уже час. Наверное ищет...
Востаннє редагувалось alibob в Суб 12 лют, 2022 02:23, всього редагувалось 1 раз.
alibob написав:По https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... rd_auchan/ Ждём успешный кейс. Я не нашел возможности открыть в приложении. Написал в чат, почитал несвязные ответы про кредитку Ашан - "идите в магазин" и получил ссылку для открытия ньюшки. Притом я трижды давал ссылку на их страничку плюс скриншоты. Ответ: "подайте заявку, на странице ниже" и про открытие онлайн в приложении (на второй-пятый раз скриншотных подсказок) ушел в несознанку. Не отвечает уже час. Наверное ищет...
Куда вы все спешите? Еще не было официального анонса карты. Да, информация есть на сайте, но анонса не было. Как только появится, все станет на свои места. Поддержку мучать этими вопросами вообще не стоит, т.к. они рассказывают сказки...